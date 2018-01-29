ОБЗОР - Рубль вечером снижался к доллару и рос к евро в ожидании "кремлевского доклада"

МОСКВА, 29 янв /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль вечером в понедельник снижался к доллару и рос к евро, отыгрывая колебания форекс, отмечают трейдеры.

Ожидание "кремлевского доклада" о санкциях США против РФ сдерживает активность торгов, отмечают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.48 мск рос на 0,11 рубля, до 56,38 рубля, курс евро снижался на 0,07 рубля, до 69,73 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ В ОЖИДАНИИ

Курс рубля снижался против доллара и на столько же рос к евро вечером на фоне высокого спроса на рублевую ликвидность и отыгрывая колебания форекс, где европейская валюта слабеет к доллару ниже 1,24 доллара за евро.

Банк России в пятницу, 26 января, предоставил банкам 167,4 миллиарда рублей в рамках сделок "валютный своп", что является максимальным уровнем с июня 2017 года. В ЦБ пояснили, что такой всплеск спроса имеет разовый эффект, связанный с концом месяца. Тем не менее, это оказывает поддержку курсу рубля против основных резервных валют.

Нефть сползала в район 69 долларов за баррель сорта Brent в рамках коррекции. В пятницу компания BHGE сообщила, что по итогам завершившейся 26 января рабочей недели число действующих буровых установок выросло на 11 штук, или на 1,17%, до 947 единиц. Число работающих нефтяных буровых установок увеличилось на 12, или на 1,6%, до 759 единиц, что стало самым большим приростом с августа.

Сдерживающее влияние на рынок оказывает ожидание "кремлевского доклада" Минфина США о возможности новых санкций против РФ. Впрочем, посол США в РФ Джон Хантсман считает, что в этом докладе нет ничего нового, так как он касается закона, принятого конгрессом еще полгода назад. Однако это не снимает валютного риска для рубля, отмечают эксперты.

В итоге, рублевая цена "черного золота" к вечеру остается немного выше уровня 3,9 тысячи рублей за баррель. Доллар и евро вечером менялись разнонаправленно в рамках 0,2%.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Дальнейшему понижению курса рубля будет способствовать и завершающийся на этой неделе период налоговых платежей, и очередная порция информации о санкциях в отношении России, считает гендиректор НПФ "Согласие-ОПС" Александр Вьюницкий.

"Наиболее жёсткой реакцией рынка на эти события может стать выход иностранных инвесторов из активов и ценных бумаг российских компаний. Однако по одну сторону баррикад вместе с курсом рубля на наступившей неделе встанут высокая цена на нефть и улучшение прогноза по России от международного рейтингового агентства Moody`s. Но этого для усиления рубля будет маловато. Ориентирами по курсу доллара на этой неделе с большей вероятностью станут отметки 57-58 рублей за доллар", - оценил он.

С точки зрения курсообразования рубля ключевой темой последних месяцев остаётся ожидание введения нового пакета антироссийских санкций со стороны США и, возможно, некоторых других присоединившихся к ним стран, считает Тимур Нигматуллин из компании "Открытие Брокер".

"Сегодня – дедлайн для предоставления Минфином США "кремлевского доклада", на котором могут основываться новые санкции. Мы считаем, что закон в базовом сценарии не окажет заметного влияния на курс рубля и рынок ОФЗ. В обозримой перспективе более значимыми курсообразующими факторами для рубля останутся цены на нефть и монетарная политика ЦБ РФ. Подтверждаем прогнозный диапазон по валютной паре USD/RUB 53-58 к концу года", - добавил он.