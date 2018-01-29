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Экс-президент банка "ФК Открытие" назначен советником гендиректора "ВЭБ Капитала"


Рынки

МОСКВА, 29 янв /ПРАЙМ/. Бывший президент банка "ФК Открытие" Рубен Аганбегян назначен советником гендиректора инвестиционной компании Внешэкономбанка "ВЭБ Капитал", сообщает госкорпорация в понедельник.

Аганбегян приглашен в группу ВЭБа для помощи в создании механизма работы с участниками финансового рынка и разработки новых инвестиционных продуктов.

"ВЭБу необходимо совершенствовать процессы работы с инвесторами и расширять линейку продуктов, которые группа будет предлагать своим партнерам. Я много лет знаю Рубена Аганбегяна и высоко ценю его профессионализм и колоссальный накопленный опыт. Уверен, что с его помощью мы сможем существенно повысить качество нашего инвестиционного бизнеса", — отметил первый заместитель ВЭБа Николай Цехомский.

Рубен Аганбегян в 1995 году закончил Московскую государственную юридическую академию. С 2010 по 2012 год возглавлял Московскую биржу. С 2012 по 2017 год работал в группе "Открытие", с 2017 года занимал должность члена совета директоров ОАО "Открытие Холдинг" и президента банка "ФК Открытие".

Банк России в прошлом году взял на санацию через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) три крупных российских банка. В августе и сентябре ЦБ объявил о санации через ФКБС "ФК Открытие" и Бинбанка, в середине декабря — Промсвязьбанка PSBR. В рамках данного механизма ЦБ становится основным владельцем оздоравливаемой кредитной организации.

ВЭБ — национальный банк развития, в задачи которого входит содействие государственной социально-экономической политике, повышению конкурентоспособности национальной экономики и ее модернизации на инновационной основе.

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