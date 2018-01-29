FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Европейские индексы завершили торги снижением банковского и сырьевого секторов


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 29 янв /ПРАЙМ/. Индексы основных европейских фондовых бирж завершили торги понедельника в основном в минусе на фоне снижения стоимости акций банков и нефтегазовых компаний, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,08%, до 7671,53 пункта, французский CAC 40 опустился на 0,14%, до 5521,59 пункта, немецкий DAX - на 0,12%, до 13324,48 пункта.

Акции банковского сектора подешевели вслед за падением стоимости испанского Bankia на 4,31%. Банк зафиксировал убыток в четвертом квартале 2017 года против прибыли за аналогичный период предыдущего года.

Бумаги европейских нефтегазовых компаний также подешевели на фоне снижения стоимости нефтяных фьючерсов. Индекс Stoxx Europe 600 Oil and Gas потерял 0,6%.

Динамику европейских торгов не смогли выровнять даже дорожавшие компании технологического сектора. Акции австрийского поставщика комплектующих для Apple AAPL - компании AMS AG - выросли на 22,56% в Лондоне. Выручка компании за четвертый квартал взлетела на 252%, что привело к рекордной годовой выручке за 2017 год в размере 1,06 миллиарда евро.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ