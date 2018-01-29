Европейские индексы завершили торги снижением банковского и сырьевого секторов

МОСКВА, 29 янв /ПРАЙМ/. Индексы основных европейских фондовых бирж завершили торги понедельника в основном в минусе на фоне снижения стоимости акций банков и нефтегазовых компаний, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,08%, до 7671,53 пункта, французский CAC 40 опустился на 0,14%, до 5521,59 пункта, немецкий DAX - на 0,12%, до 13324,48 пункта.

Акции банковского сектора подешевели вслед за падением стоимости испанского Bankia на 4,31%. Банк зафиксировал убыток в четвертом квартале 2017 года против прибыли за аналогичный период предыдущего года.

Бумаги европейских нефтегазовых компаний также подешевели на фоне снижения стоимости нефтяных фьючерсов. Индекс Stoxx Europe 600 Oil and Gas потерял 0,6%.

Динамику европейских торгов не смогли выровнять даже дорожавшие компании технологического сектора. Акции австрийского поставщика комплектующих для Apple AAPL - компании AMS AG - выросли на 22,56% в Лондоне. Выручка компании за четвертый квартал взлетела на 252%, что привело к рекордной годовой выручке за 2017 год в размере 1,06 миллиарда евро.