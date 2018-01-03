ОБЗОР – Рынок акций РФ снизился вслед за нефтью и в ожидании "кремлевского доклада" США

МОСКВА, 29 янв /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Рынок акций РФ в понедельник закрылся в минусе на фоне дешевеющей нефти и фиксации прибыли игроками перед публикацией "кремлевского доклада" в США, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к закрытию снизился на 0,48% - до 2284,27 пункта, индекс РТС - на 0,87%, до 1275,57 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 21.47 мск снижался на 2 копейки — до 56,25 рубля, курс евро - на 20 копеек, до 69,6 рубля.

Апрельский фьючерс марки Brent падал на 1,38% - до 69,18 доллара за баррель.

Администрация США в понедельник планирует представить так называемый "кремлевский доклад", или, как его называют в Вашингтоне, "российский санкционный список". Как предполагается, в него войдут лица, которые, по мнению американских властей, приближены к российскому руководству и могут попасть под ограничения США. Впрочем, включение той или иной фамилии в доклад не означает автоматического введения санкций против данного лица.

"Понедельник отказался весьма скупым на важные новости, что отрицательно сказалось на отечественных торговых площадках. Да и продолжающие падать акции "Магнита" MGNT лишь добавили инвесторам негативного настроения. В результате российские индексы открылись резким снижением, затем ненадолго попытались развернуться в рост, но в итоге, пусть и не очень сильно, все же сползли вниз", - прокомментировал динамику торгов Алексей Коренев из "Финама". Впрочем, сильно перегретым рынкам давно пора было немного скорректироваться, считает он.

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

Среди лидеров роста - акции ММК (2,81%), "Аэрофлота" AFLT(2,53%), "Полюса" (2,2%), Московской биржи (2,12%), "Русала" (1,65%), а также акции АФК "Система" AFKS(1,62%), префы "Селигдара" SELG(1,42%), обыкновенные акции Сбербанка SBER(1,41%), акции ФСК "ЕЭС" FEES(1,34%) и "Газпром GAZP нефти" (1,05%).

В аутсайдерах - акции "Магнита" (-6,93%), ИСКЧ (-3,69%), "Уралкалия" (-3,67%), обыкновенные акции "Мечела" MTLR(-2,68%), акции НМТП (-2,58%), "МРСК Центра" MRKC(-2,11%), "Юнипро" (-1,88%) и "Русгидро" (-1,8%).

В понедельник "Магнит" проводил день инвестора, но это не особенно помогло акциям компании, говорит Анна Бодрова из "Альпари". Она отмечает высокий уровень волатильности в бумагах ритейлера и считает, что движение может развиться в двух направлениях.

"Во-первых, снижение к области 4500-4575 рублей, то есть к минимумам с декабря 2012 года, откуда может начаться стабилизация. Во-вторых, в медленном и постоянно останавливающемся восстановлении в коридор 6200-6800 рублей. Отношение к бумагам на рынке осторожное, поэтому пока первый вариант развития событий сейчас видится основным", - говорит аналитик.

"Сегодня стало известно, что Московская биржа MOEX одобрила листинг расписок X5, начало торгов бумагами ритейлера ожидается 1 февраля", - напоминает Тимур Нигматуллин из "Открытие Брокер".

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Пока российский бенчмарк движется в рамках нисходящей коррекции, - это было делом времени после того, как 5 раз был обновлен исторический максимум, отмечает Ирина Рогова из Forex Club.

"Диапазон колебаний Brent будет ограничен уровнями 68-73. В ближайшие дни по традиции следим за данными по коммерческим запасам в США. Если они продемонстрируют рост, нефть продолжит снижение. На этом фоне индекс Мосбиржи может продолжить снижение в область уровня 2250 пунктов", - комментирует она.

Бодрова из "Альпари" также отмечает нисходящий тренд на фондовом рынке РФ. Скорость продаж будет зависеть от того, насколько жестко Запад намерен "закрутить гайки" антироссийских санкций. Индекс Мосбиржи закрепился в диапазоне 2280-2315 пунктов. Продажи усилятся, если индекс пробьет вниз уровень поддержки в 2275 пунктов, считает эксперт.

Вместе с тем Дарья Желаннова из УК "Капитал" напомнила, что международное рейтинговое агентство Moody's улучшило прогноз по рейтингу России со стабильного до позитивного. Если в этом году агентства пересмотрят рейтинги РФ до инвестиционного уровня, особенно в случае отсутствия новых серьезных санкций США, это существенно повысит спрос на российские бумаги, полагает она.