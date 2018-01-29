Биткоин падает в цене на новостях об усилении регулирования криптовалют в Японии

МОСКВА, 29 янв /ПРАЙМ/. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) в понедельник вечером дешевеет на новостях об усилении контроля над рынком криптовалют после кражи средств с японской криптобиржи Coincheck, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 22.50 мск биткоин дешевел на 3,48%, до 11,33 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта падала в цене на 4,31%, до 11,2 тысячи долларов, на GDAX – на 2,41%, до 11,12 тысячи долларов. По данным портала Coindesk, биткоин дешевел на 4,5%, до 11,16 тысячи долларов.

Другие популярные криптовалюты также показывают преимущественно негативную динамику, согласно данным CoinMarketCap. Так, Ethereum дешевела на 4,09%, до 1,2 тысячи долларов, Bitcoin Cash - на 3,7%, до 1,6 тысячи долларов, а Ripple росла в цене на 1,87%, до 1,34 доллара. Капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 569,8 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится около 33% всего рынка.

Японские власти заявили в понедельник, что будут ужесточать контроль над обменниками криптовалют в стране после вывода с биржи Coincheck порядка 723 миллионов долларов с кошельков пользователей. Агентство по финансовым услугам Японии сообщило, что будет проводить тщательные проверки всех сервисов по обмену цифровыми валютами. Ведомство также потребовало от Coincheck предоставить отчет о взломе и меры по предотвращению подобных случаев к 13 февраля.

"Этот инцидент показал, что проблема не решена вообще. Если Coincheck не справится с кризисным управлением, это может нанести удар по нынешней популярности криптовалют", - сказал агентству Рейтер научный сотрудник Исследовательского института NLI Макото Сакума (Makoto Sakuma).

В пятницу биржа остановила торги криптовалютами, кроме биткоина, на фоне сообщений СМИ о выводе с кошельков пользователей цифровых валют на сумму в несколько сотен миллионов долларов. Изначально ограничения коснулись криптовалюты NEM. По данным биржи, атака затронула 260 тысяч пользователей, им будет выплачено 523 миллиона NEM - более 500 миллионов долларов.