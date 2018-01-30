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События в сфере макроэкономики и бизнеса 30 января


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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 30 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPYЯпония - Индекс расходов домохозяйств (м/м) (декабрь)2,10% -2,5% (факт)
2:30 JPYЯпония - Индекс расходов домохозяйств (г/г) (декабрь)1,60% 1,7% (факт)
2:30 JPYЯпония - Соотношение числа вакансий и соискателей (декабрь)1,561,57 (факт)
2:50 JPYЯпония - Объём розничных продаж (г/г) (декабрь)2,10%2,1% (факт)
3:30 AUDАвстралия - Индекс делового доверия NAB (декабрь)612 (факт)
9:30 EURФранция - ВВП (кв/кв) (4кв2017)0,60%0,5% (факт)
10:45 EURФранция - Потребительские расходы (м/м) (декабрь)2,20%0,40%
11:00 EURИспания - ВВП (кв/кв) (4кв2017)0,80%0,70%
13:00 EURЕврозона - ВВП (г/г)2,60%2,70%
13:00 EURЕврозона - ВВП (кв/кв)0,60%0,60%
предв. EURИталия - Аукцион по размещению 10-летних облигаций Италии (BTP)1,86%
16:00 EURГермания - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь)0,60%-0,50%
17:00 USDСША - Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (ноябрь)6,40%6,30%
18:00 USDСША - Индекс доверия потребителей CB (январь)122,1123
18:30 GBPВеликобритания - Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Марка Карни
19:30 EURЕврозона - Выступление члена правления ЕЦБ Ива Мерша
 USDСША - Pfizer - прибыль за финанс. 4кв2017 3,373 млрд долл

Российские события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт
RUBГАЗ - СД (согласие на совершение дочерним обществом - ООО "Ликинский автобус" - крупной сделки)
RUBДВМП /Дальневосточное морское пароходство/ - СД (об увеличении УК путем допэмиссии)
RUBТатнефть - СД (о ГОСА по итогам 2017, о новой дивидендной политике)
RUBФосАгро - СД (предложения акционеров о выдвижении кандидатов в СД, вопросы подготовки ВОСА)
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