События в сфере макроэкономики и бизнеса 30 января

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 30 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония - Индекс расходов домохозяйств (м/м) (декабрь)
|2,10%
|-2,5% (факт)
|2:30
|JPY
|Япония - Индекс расходов домохозяйств (г/г) (декабрь)
|1,60%
|1,7% (факт)
|2:30
|JPY
|Япония - Соотношение числа вакансий и соискателей (декабрь)
|1,56
|1,57 (факт)
|2:50
|JPY
|Япония - Объём розничных продаж (г/г) (декабрь)
|2,10%
|2,1% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия - Индекс делового доверия NAB (декабрь)
|6
|12 (факт)
|9:30
|EUR
|Франция - ВВП (кв/кв) (4кв2017)
|0,60%
|0,5% (факт)
|10:45
|EUR
|Франция - Потребительские расходы (м/м) (декабрь)
|2,20%
|0,40%
|11:00
|EUR
|Испания - ВВП (кв/кв) (4кв2017)
|0,80%
|0,70%
|13:00
|EUR
|Еврозона - ВВП (г/г)
|2,60%
|2,70%
|13:00
|EUR
|Еврозона - ВВП (кв/кв)
|0,60%
|0,60%
|предв.
|EUR
|Италия - Аукцион по размещению 10-летних облигаций Италии (BTP)
|1,86%
|16:00
|EUR
|Германия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь)
|0,60%
|-0,50%
|17:00
|USD
|США - Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (ноябрь)
|6,40%
|6,30%
|18:00
|USD
|США - Индекс доверия потребителей CB (январь)
|122,1
|123
|18:30
|GBP
|Великобритания - Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Марка Карни
|19:30
|EUR
|Еврозона - Выступление члена правления ЕЦБ Ива Мерша
|USD
|США - Pfizer - прибыль за финанс. 4кв2017
|3,373 млрд долл
Российские события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт
|RUB
|ГАЗ - СД (согласие на совершение дочерним обществом - ООО "Ликинский автобус" - крупной сделки)
|RUB
|ДВМП /Дальневосточное морское пароходство/ - СД (об увеличении УК путем допэмиссии)
|RUB
|Татнефть - СД (о ГОСА по итогам 2017, о новой дивидендной политике)
|RUB
|ФосАгро - СД (предложения акционеров о выдвижении кандидатов в СД, вопросы подготовки ВОСА)