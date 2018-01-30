События в сфере макроэкономики и бизнеса 30 января

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 30 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

Когда Где и что Предыдущее значение Прогноз 2:30 JPY Япония - Индекс расходов домохозяйств (м/м) (декабрь) 2,10% -2,5% (факт) 2:30 JPY Япония - Индекс расходов домохозяйств (г/г) (декабрь) 1,60% 1,7% (факт) 2:30 JPY Япония - Соотношение числа вакансий и соискателей (декабрь) 1,56 1,57 (факт) 2:50 JPY Япония - Объём розничных продаж (г/г) (декабрь) 2,10% 2,1% (факт) 3:30 AUD Австралия - Индекс делового доверия NAB (декабрь) 6 12 (факт) 9:30 EUR Франция - ВВП (кв/кв) (4кв2017) 0,60% 0,5% (факт) 10:45 EUR Франция - Потребительские расходы (м/м) (декабрь) 2,20% 0,40% 11:00 EUR Испания - ВВП (кв/кв) (4кв2017) 0,80% 0,70% 13:00 EUR Еврозона - ВВП (г/г) 2,60% 2,70% 13:00 EUR Еврозона - ВВП (кв/кв) 0,60% 0,60% предв. EUR Италия - Аукцион по размещению 10-летних облигаций Италии (BTP) 1,86% 16:00 EUR Германия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь) 0,60% -0,50% 17:00 USD США - Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (ноябрь) 6,40% 6,30% 18:00 USD США - Индекс доверия потребителей CB (январь) 122,1 123 18:30 GBP Великобритания - Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Марка Карни 19:30 EUR Еврозона - Выступление члена правления ЕЦБ Ива Мерша USD США - Pfizer - прибыль за финанс. 4кв2017 3,373 млрд долл

Российские события