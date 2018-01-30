Рубль перешел к росту после некоторого ослабления к доллару на открытии торгов

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Рубль прибавляет в начале торгов вторника после некоторого ослабления на открытии после выхода в США так называемого "кремлевского списка", свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск вторника снижался на 6 копеек, до 56,26 рубля, курс евро - на 24 копейки, до 69,49 рубля, следует из данных Московской биржи.

Нефть с утра торгуется около уровня 69 долларов за баррель по марке Brent.

Минфин США ранее во вторник опубликовал так называемый "кремлевский доклад", в который вошли 96 крупных российских бизнесменов, а также 114 политиков и чиновников. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что против них могут быть введены санкции США. Эксперты пока не видят в докладе опасности для российских финансовых рынков.