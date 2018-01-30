Рынок акций РФ открылся в минусе

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Рынок акций РФ снижается в начале дня вслед за упавшими мировыми рынками и негативной динамикой рынка нефти, в то же время воздействие "кремлевского доклада" США пока невелико.

Индекс Мосбиржи к 10.09 мск вторника снижался на 0,4%, до 2274 пунктов, индекс РТС - на 0,2%, до 1273 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Стоимость нефти с утра торгуется на уровне 69 долларов за баррель по марке Brent.

Минфин США ранее во вторник опубликовал так называемый "кремлевский доклад", в который вошли 96 крупных российских бизнесменов, а также 114 политиков и чиновников. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что против них могут быть введены санкции США. Эксперты пока не видят в докладе опасности для российских финансовых рынков.