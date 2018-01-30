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Золото дешевеет на фоне роста курса доллара к мировым валютам


Commodities / Рынки

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Цена на золото снижается во вторник утром на фоне давления со стороны умеренно укрепляющегося доллара по отношению к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 09.53 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,53%, до 1333,2 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро снижалась на 0,3%, до 17,08 доллара за унцию.

Давление на стоимость драгоценного металла оказывает растущий курс доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивается во вторник примерно на 0,22% - до 89,5 пункта. При этом по отношению к евро доллар укрепляется до 1,2357 доллара с 1,2382 доллара за евро на торгах днем ранее.

Доллар на текущей неделе восстанавливает свои позиции после значительного снижения в конце прошлой недели на фоне комментариев министра финансов США Стивена Мнучина.

Кроме того, участники торгов находятся в ожидании двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, по итогам которого регулятор примет решение о процентной ставке. По данным CME Group, 94,8% экспертов считают, что на январском заседании ставка останется на текущем уровне 1,25-1,5% годовых.

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