Бумаги компаний РФ в основном дешевеют на торгах в Лондоне

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Бумаги российских компаний, кроме "Магнита" MGNT, "Северстали" CHMF и Сбербанка SBER, во вторник торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) в "красной зоне", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.34 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" ROSN снижалась на 0,5%, до 6,18 доллара, "Лукойла" LKOH - на 0,57%, до 66,52 доллара, "Новатэка" NVTK - на 1,08%, до 132,75 доллара. Цена бумаг "Газпрома" GAZP опускалась на 1,14% - до 5,03 доллара, "Газпром нефти" - на 0,3%, до 24,78 доллара.

Стоимость бумаг ВТБ уменьшалась на 0,93%, до 1,91 доллара, Сбербанка - росла на 0,34%, до 19,06 доллара. Цена расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", опускалась на 0,12%, до 21,42 доллара.

Бумаги "Норникеля" дешевели на 1,24% - до 20,28 доллара, "Северстали" - дорожали на 0,15%, до 16,52 доллара. Цена расписок НЛМК опускалась на 0,99% - до 26,9 доллара.

Стоимость бумаг "Магнита" увеличивалась на 2,82% - до 22,21 доллара, "Ленты" - снижалась на 0,92%, до 7,04 доллара. Расписки АФК "Система" AFKS дешевели на 0,14%, до 4,38 доллара.