Рынок акций РФ днем растет, переварив внешний негатив и не заметив "кремлевский доклад"

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Рынок акций РФ днем перешел к росту, переварив внешний негатив и не заметив "кремлевский доклад" США, говорят трейдеры.

Утреннее снижение, проходившее вслед за мировыми биржевыми площадками и на фоне негативной динамики нефтяных котировок сошло на нет.

Индекс Мосбиржи к 12.29 мск вторника рос на 0,6% - до 2298 пунктов, индекс РТС - на 1% - до 1288 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

В лидерах роста среди ликвидных бумаг акции Сбербанка SBER(+2,9% обыкновенные акции, +2,3% - префы), "Роснефти" ROSN(+1,4%), "Газпрома" GAZP(+1%), "ФСК" (+2,2%), корректируются акции "Магнита" MGNT(+3,8%).

Минфин США во вторник опубликовал так называемый "кремлевский доклад", в который вошли 96 крупных российских бизнесменов, а также 114 политиков и чиновников. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что против них могут быть введены санкции США.

Эксперты пока не видят в докладе опасности для российских финансовых рынков, поскольку в его несекретной части нет упоминаний об инвестировании в российские долговые инструменты.