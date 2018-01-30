Европейские биржи снижаются вслед за площадками США

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Индексы основных европейских фондовых бирж демонстрируют негативную динамику во вторник вслед за снижением на американских рынках днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.20 мск британский индекс FTSE 100 терял 0,43%, до 7638,79 пункта, французский CAC 40 - 0,12%, до 5515,04 пункта, немецкий DAX - 0,21%, до 13297,1 пункта.

Инвесторы в Азии с пессимизмом восприняли снижение основных фондовых индексов США в понедельник на фоне новостей корпораций и внутренней статистики.

В то же время участники торгов обратили внимание на целый ряд статистики из Европы, которая частично помогает ограничить снижение на биржах. Так, во вторник стало известно, что ВВП Франции в четвертом квартале вырос на 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом и на 2,4% в годовом выражении. Аналитики в среднем ожидали повышения на 0,5% и 2,3% соответственно. При этом потребительские расходы в стране в декабре упали на 1,2% по сравнению с ноябрем, хотя эксперты прогнозировали повышение показателя на 0,3%.

При этом рост ВВП 19 стран еврозоны, по первой оценке, в четвертом квартале 2017 года составил 0,6% в квартальном выражении и 2,7% - в годовом, что полностью совпало с прогнозами аналитиков.