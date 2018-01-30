FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Европейские биржи снижаются вслед за площадками США


Рынки / Индексы

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Индексы основных европейских фондовых бирж демонстрируют негативную динамику во вторник вслед за снижением на американских рынках днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.20 мск британский индекс FTSE 100 терял 0,43%, до 7638,79 пункта, французский CAC 40 - 0,12%, до 5515,04 пункта, немецкий DAX - 0,21%, до 13297,1 пункта.

Инвесторы в Азии с пессимизмом восприняли снижение основных фондовых индексов США в понедельник на фоне новостей корпораций и внутренней статистики.

В то же время участники торгов обратили внимание на целый ряд статистики из Европы, которая частично помогает ограничить снижение на биржах. Так, во вторник стало известно, что ВВП Франции в четвертом квартале вырос на 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом и на 2,4% в годовом выражении. Аналитики в среднем ожидали повышения на 0,5% и 2,3% соответственно. При этом потребительские расходы в стране в декабре упали на 1,2% по сравнению с ноябрем, хотя эксперты прогнозировали повышение показателя на 0,3%.

При этом рост ВВП 19 стран еврозоны, по первой оценке, в четвертом квартале 2017 года составил 0,6% в квартальном выражении и 2,7% - в годовом, что полностью совпало с прогнозами аналитиков.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ