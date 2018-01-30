Нефть торгуется в минусе на фоне укрепления доллара и опасениях по росту запасов

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем снижаются на фоне укрепления доллара и опасений инвесторов относительно возможного роста запасов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.18 мск стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,43%, до 68,9 доллара за баррель, цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,81%, до 65,03 доллара за баррель.

Ранее в ходе торгов вторника курс доллара к основным мировым валютам увеличивался, корректируясь после значительного снижения на прошлой неделе на фоне комментариев министра финансов США Стивена Мнучина. Укрепление доллара негативно сказывается на стоимости сырьевых товаров, в том числе нефти, так как это увеличивает их стоимость для держателей других валют.

"Взаимосвязь - забавная вещь. Иногда она работает, иногда нет. Для большей части 2017 года связь между долларом и нефтяными ценами была незаметной", - цитирует агентство Рейтер слова стратега PVM Oil Associates Тамаша Варги (Tamas Varga).

Беспокойство инвесторов относительно того, что запасы нефти в США могут увеличиться впервые с ноября прошлого года, также оказывает давление на нефтяные цены, отмечает агентство. Так, согласно последним данным минэнерго страны, добыча нефти в США за прошедшую неделю выросла на 1,3%, или на 128 тысяч баррелей в сутки, до 9,878 миллиона баррелей в сутки.

Кроме того американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes, a GE Company (BHGE) сообщила, что по итогам прошлой недели число нефтяных буровых установок увеличилось на 12 штук, или на 1,6%, до 759 единиц, что стало самым большим приростом с августа.