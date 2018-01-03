Рынок акций РФ растет, проигнорировав "кремлевский доклад" в США

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Рынок акций РФ растет вслед за акциями ряда "голубых фишек", проигнорировав "кремлевский доклад" Минфина США.

Индекс Мосбиржи к 16.46 мск рос на 0,16% - до 2288 пунктов, индекс РТС - на 0,88%, до 1286,79 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 31 копейку — до 56,01 рубля, курс евро - на 8 копеек — до 69,64 рубля, следует из данных Московской биржи.

Апрельский фьючерс марки Brent снижается на 0,48% - до 68,87 доллара за баррель.

РЫНОК В ПЛЮСЕ

Открытие российского фондового рынка во вторник проходило на отрицательной территории, но это было связано с резким ухудшением ситуации на остальных финансовых рынках, отмечает Василий Олейник из "Финама". Спустя час российские биржевые индексы вышли в уверенный плюс благодаря росту акций Сбербанка SBER, "Магнита" MGNT, "Роснефти" ROSN и "Газпрома" GAZP, добавляет он.

"Кремлевский доклад" не впечатлил российский рынок, но, впрочем, об этом уже давно говорят бумаги Сбербанка. Принято считать акции Сбербанка производным инструментом, показывающим отношение нерезидентов к российским активам", - комментирует Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

Минфин США в ночь на вторник опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели – всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Акции "Магнита" возглавляют список лидеров роста, отыгрывая падение предыдущих нескольких дней. К текущему моменту бумаги поднимаются на 4,46%.

В лидерах роста также бумаги Сбербанка (обыкновенные акции растут на 2,8%, привилегированные – на 2,15%).

Акции "Газпрома", имеющие существенный вес в расчете российских индексов, растут на 0,12%.

Также среди лидеров роста - акции ОГК-2 (2,56%), бумаги "Мечела" MTLR(префы растут на 1,62%, обыкновенные акции – на 0,96%), обыкновенные акции "Россетей" (1,57%), акции ФСК ЕЭС FEES(1,52%), "Распадской" (1,42%) и акции "Роснефти" (1,01%).

Среди лидеров снижения - акции "Уралкалия" (-2,68%), "Аэрофлота" AFLT(-2,44%), "Яндекса" YNDX(-2,37%), "Юнипро" (-2,22%), акции НМТП (-1,9%), а также акции Polymetal (-1,75%), префы "Сургутнефтегаза" SNGS(-1,67%) и акции НЛМК (-1,26%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Во вторник ожидается выступление и доклад от президента США Дональда Трампа, напоминает Олейник из "Финама".

"Тут могут прозвучать негативные заявления, которые обострят геополитические риски межу США, Китаем и Европой. Также Дональд Трамп может косвенно затронуть тему валютных курсов и, как ожидается, объявит о более масштабных проектах по развитию инфраструктуры, только где он собирается брать на это деньги, пока не очень понятно. А завтра состоится заседание ФРС и отчитаются все крупнейшие IT-гиганты США. С учетом меняющихся инвестиционных настроений на фондовых рынках, любой негатив сейчас будет только усиливать продажи", - комментирует он.

По мнению Виктора Веселова из банка "Глобэкс", рынок еще не полностью отыграл позитив от неясности с новыми санкциями, и до первых чисел февраля вслед за Сбербанком подтянутся остальные эмитенты из ТОП-10.