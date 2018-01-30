Рубль слегка рос к доллару и снижался к евро на ослабевшей к вечеру нефти

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Рубль вечером во вторник стабилизировался к доллару и снижался к евро, отыгрывая колебания на форекс, где европейская валюта укрепляется выше уровня 1,24 доллара, отмечают трейдеры.

Сползание рынка нефти ниже 69 долларов за баррель сорта Brent надавило на рубль, при этом "кремлевский доклад" США был проигнорирован, отмечают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.16 мск снижался на 0,09 рубля, до 56,23 рубля, курс евро рос на 0,15 рубля, до 69,87 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ СЛЕДУЕТ ЗА ФОРЕКС

Курс рубля снижался против евро и на столько же рос к доллару, отыгрывая укрепление европейской валюты на форекс выше отметки 1,24 доллара за евро.

Сползание вечером рынка нефти ниже 69 долларов поддерживает слабость рубля.

Беспокойство инвесторов относительно того, что запасы нефти в США могут увеличиться впервые с ноября прошлого года, оказывает давление на нефтяные цены. Так, согласно последним данным минэнерго страны, добыча нефти в США за неделю к 19 января выросла на 1,3%, или на 128 тысяч баррелей в сутки, до 9,878 миллиона баррелей в сутки.

Кроме того американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes, a GE Company (BHGE) сообщила, что по итогам прошлой недели число действующих нефтяных буровых установок увеличилось на 12 штук, или на 1,6%, до 759 единиц, что стало самым большим приростом с августа.

"Кремлевский доклад" США был проигнорирован внутренним рынком валюты. Минфин США в ночь на вторник опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели – всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.

Президент РФ Владимир Путин назвал доклад "недружественным актом", который наносит вред отношениям России и США в целом. По его словам, Москва не заинтересована в том, чтобы сворачивать отношения с Вашингтоном, воздержится от ответных шагов после публикации списка и будет следить за развитием ситуации. Глава государства также отметил, что Россия на этом фоне должна заниматься в первую очередь внутренними вопросами, руководствуясь правилом "собака лает, а караван идет".

Эксперты пока не видят в докладе опасности для российских финансовых рынков, поскольку в его несекретной части нет упоминаний об инвестировании в российские долговые инструменты.

В итоге, рублевая цена "черного золота" к вечеру сползла в район уровня 3,85 тысячи рублей за баррель. Доллар и евро вечером менялись к рублю разнонаправленно в пределах 0,1%.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Рубль в краткосрочной перспективе может оказаться под давлением коррекции на нефтяном рынке, да и вопрос с возможными санкциями со стороны США пока окончательно не решен, рассуждает Елена Кожухова из компании "Велес Брокер" о рисках для рубля.

"С технической же точки зрения доллар остается склонным к снижению против рубля, пока пара доллар-рубль расположена ниже уровня 56,6. Пара евро-рубль до падения ниже 69 сохраняет склонность к росту. С другой стороны, психологически важное сопротивление 70 пока еще слишком сильно", - добавила она.

Риски жёсткого сценария по американским ограничениям для РФ пока не оправдались, а это означает, что рынок ОФЗ может рассчитывать на сохранение интереса зарубежных инвесторов, рассуждает Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер".

"В среду Минфин проведёт очередные размещения, к которым нерезиденты готовятся уже сегодня. Если ситуация с "кремлёвским докладом" так и не выльется в жёсткий сценарий, то у рубля есть шанс укрепиться на 1-3%. Более того, столь сильное предупреждение российской элиты может стимулировать более активное возвращение капитала в российскую юрисдикцию", - добавил он.