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Россия запросила консультации с ЕС в ВТО по делу о свинине


Рынки / Мировая экономика

БРЮССЕЛЬ, 30 янв /ПРАЙМ/, Мария Князева. Россия запросила консультации с Евросоюзом в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) по делу об импорте свинины, говорится в материалах ВТО.

"Российская Федерация запросила консультации ВТО с Евросоюзом по вопросу российского заявления о том, что страна выполнила решение ВТО относительно ограничений на импорт живых свиней, свинины и прочей свиной продукции из Евросоюза", - сказано в материалах.

Россия провела консультации с Евросоюзом по свинине и продолжит диалог, новых взаимных исков в рамках ВТО по этой теме не будет, заявил на прошлой неделе министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

Ранее Евросоюз попросил ВТО предоставить ему право приостановить уступки для РФ в размере 1,39 миллиарда евро в год и потребовал созвать панель арбитров для рассмотрения этого вопроса. По мнению ЕС, это эквивалентно стоимости поставок в Россию из ЕС живых свиней и иных продуктов свиноводства на 2013 год. Запрет был введен в начале 2014 года из-за АЧС и был снят в декабре 2017 года по требованию ВТО. Вместе с тем поставки по-прежнему невозможны из-за действия продовольственного эмбарго, введенного в ответ на санкции ЕС.

Россия в январе заявила о необоснованности претензий Евросоюза и намерении созвать новую панель арбитров, чтобы перепроверить уже выполненные требования ВТО. Как поясняли в Минэкономразвития, речь шла не о каких-либо штрафных санкциях или компенсации уже понесенных истцом потерь, а об ответном праве ЕС на неисполнение в отношении России своих обязательств по соглашению ВТО.

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