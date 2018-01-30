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Европейские биржи закрылись снижением на фоне укрепления евро к доллару


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 30 янв /ПРАЙМ/. Основные биржевые индексы Европы завершили торги вторника выраженной отрицательной динамикой на фоне укрепления евро после публикации сильной статистики по еврозоне, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 упал на 1,09%, до 7587,98 пункта, французский CAC 40 - на 0,87%, до 5473,78 пункта, немецкий DAX - на 0,95%, до 13197,71 пункта.

Курс евро к доллару по состоянию на 21.12 поднимался до 1,2395 доллара за евро с 1,2382 доллара за евро на предыдущем закрытии.

Единая европейская валюта во вторник была поддержана данными европейского статистического агентства Евростат, согласно которым рост ВВП 19 стран еврозоны, по первой оценке, в четвертом квартале 2017 года составил 0,6% в квартальном выражении и 2,7% - в годовом, совпав с прогнозами аналитиков.

Вместе с тем, эксперты не видят угрозы в снижении европейских бирж. "Тренд, который мы наблюдаем сегодня - это скорее временная погрешность, чем фундаментальное изменение динамики акций. Был ряд технических индикаторов, указывающих на излишне уверенный рост рынка, и сегодняшнее снижение должно его несколько скомпенсировать", - сказал агентству Рейтер стратег по капиталу JP Morgan Прабхав Бхадани (Prabhav Bhadani).

Вместе с тем, участники рынка ожидают публикации статистики по инфляции в еврозоне в среду. Эксперты прогнозируют, что годовая инфляция в макрорегионе в январе, по предварительной оценке, замедлилась и составила 1,3% против уровня декабря в 1,4%.

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