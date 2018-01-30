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На заседании совета ГД в среду вынесут вопрос о рассмотрении проектов по амнистии капитала


Рынки

МОСКВА, 30 янв /ПРАЙМ/. Совет Государственной Думы 31 января соберется на внеочередное заседание, на повестку которого будет вынесен вопрос о рассмотрении пакета законопроектов по продлению сроков амнистии капитала, сообщили в аппарате нижней палаты парламента во вторник.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о проведении в 2018 году амнистии капиталов. Амнистия уже проводилась в 2016 году, тогда граждане могли задекларировать свое зарубежное имущество и компании и избежать налоговых претензий.

По признанию властей, она не имела особого эффекта. Кроме того, российские бизнесмены в течение 2018 года смогут закрыть свои офшоры и перевести из них деньги в Россию — в этом случае им не придется платить с этих средств подоходный налог в 13%.

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