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Биткоин снижается в стоимости, японская NEM также дешевеет


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 30 янв /ПРАЙМ/. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) во вторник вечером снижается на торгах, как и другие подобные валюты, в то время как трейдеры озадачены безопасностью на этом рынке, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 21.30 мск биткоин дешевел на 10,99%, до 10,1 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта падала в цене на 10,89%, до 10,13 тысячи долларов, на GDAX – на 9,46%, до 10,07 тысячи долларов. По данным портала Coindesk, биткоин дешевел на 10,57%, до 9,98 тысячи долларов.

Другие популярные криптовалюты также демонстрируют негативную динамику, согласно данным CoinMarketCap. Так, Ethereum дешевела на 9,87%, до 1,07 тысячи долларов, Bitcoin Cash - на 10,59%, до 1,49 тысячи долларов, Ripple - на 11,04%, до 1,19 доллара. Капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 449,58 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится около 34% всего рынка.

Инвесторы продолжают оценивать ситуацию в Японии. На прошлой неделе хакеры украли со счетов клиентов японской биржи криптовалют Coincheck криптовалюту NEM на сумму, эквивалентную 58 миллиардам иен или 527 миллионам долларов. По данным биржи, атака затронула 260 тысяч пользователей, им будет выплачено более 500 миллионов долларов. Во вторник агентство Рейтер со ссылкой на одного из разработчиков криптовалюты NEM, сообщило, что его компании удалось выявить украденные средства на неидентифицированных аккаунтах и что хакеры уже начали распродавать валюту на шести разных биржах. Криптовалюта NEM снижалась на бирже HitBTC на 16,19%, до 0,794 доллара.

При этом, как сообщил в пятницу портал ICONIC, который занимается консалтингом по внедрению решений на базе блокчейна, в сети биткоин за последний месяц наблюдалось снижение активности. На этом фоне средний размер комиссии за операции с биткоином снизился в 7 раз — с 35 долларов до 5 долларов, что стало минимальным значением с начала года.

Комиссии за транзакции растут, когда спрос на использование сети превышает её пропускную способность. В прошлом году комиссия увеличивалась с середины ноября, достигнув пика 21 декабря, когда её размер составил 54,9 доллара.

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