Банк "Открытие" передаст все плохие долги в спецподразделение

МОСКВА, 30 янв /ПРАЙМ/. Банк "Открытие" передаст все "плохие" активы группы "Открытие" в специальную структуру, - решение о создании специального подразделения принято, но его формат пока не определен, сообщила РИА Новости начальник управления коммуникаций банка "Открытие" Анна Кантер.

"Формат этого подразделения еще определен. Принято решение о создании подразделения "плохих" активов. Это касается группы банков, которые входят в периметр "Открытия", - сказала она.

В конце прошлого года тогда еще возглавлявшийся "ВТБ 24", а ныне глава санируемого банка "ФК Открытие" Михаил Задорнов сообщал, что банк может создать отдельную структуру, куда соберет проблемные и непрофильные активы. Он тогда отмечал, что на отдельную структуру планируется собрать активы, которые есть на балансе "Открытия", "Траста", пенсионных фондов и "Росгосстраха". Он предполагал, что это будет вновь созданный фонд, возможно, "плохой банк" на базе "Траста".

В настоящее время Банк России санирует через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) три крупных российских банка. В августе и сентябре прошлого года ЦБ объявил о санации банка "ФК Открытие" и Бинбанка, а в середине декабря — Промсвязьбанка PSBR. Последний станет опорным банком для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. При этом в ЦБ заявляли, что Бинбанк и "Открытие" могут объединить.