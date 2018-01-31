FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Фондовые индексы США завершили вторник снижением на ожидании заседания Федрезерва


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 31 янв /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США завершили торги вторника снижением на фоне ожидания итогов заседания Федрезерва США, свидетельствуют данные торгов.

По предварительным данным, промышленный индекс Dow Jones опустился на 1,37%, до 26,076 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,86%, до 7,402 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,08%, до 2,822 пункта.

Инвесторы ожидают результатов двухдневного заседания комитета по открытому рынку ФРС США (FOMC) по вопросам монетарной политики, которое начнется во вторник. Несмотря на то, что аналитики ожидают сохранения процентной ставки на текущем уровне 1,25-1,5% годовых, трейдеры ждут от представителей регулятора комментариев по его дальнейшему курсу монетарной политики.

Кроме того, во вторник стало известно о росте индекса доверия потребителей в США в январе до 125,4 пункта с пересмотренного показателя декабря в 123,1 пункта. Аналитики прогнозировали рост показателя до 123,1 пункта с первоначального декабрьского уровня в 122,1 пункта.

Во вторник состоится обращение Трампа к конгрессу США с докладом "О положении в стране". Инвесторы, в частности, надеются услышать от президента комментарии относительно перспектив американской валюты.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ