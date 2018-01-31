Индекс деловой активности в промышленности Китая в январе замедлился до 51,3 пункта

ПЕКИН, 31 янв /ПРАЙМ/. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в январе вновь незначительно замедлился — до 51,3 пункта, оказавшись хуже ожиданий экспертов, свидетельствуют данные государственного статистического бюро КНР.

Аналитики прогнозировали замедление индекса до 51,5 пункта с 51,6 в декабре прошлого года.

Госстатбюро отмечает, что, несмотря на небольшое замедление, промышленный сектор страны продолжает сохранять хорошую тенденцию развития.

Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о ее спаде.