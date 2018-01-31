PMI в сфере услуг Китая в январе ускорился до 55,3 пункта

ПЕКИН, 31 янв /ПРАЙМ/. Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе экономики Китая в январе ускорился до 55,3 пункта, оказавшись лучше ожиданий экспертов и показателя предыдущего месяца, свидетельствуют данные статистического бюро.

Показатель января оказался лучше ожиданий экспертов, которые прогнозировали замедление роста PMI в сфере услуг до 54,9 пункта с 55 пунктов в декабре.

Значение выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже - о ее спаде.

Статбюро отмечает, что индекс по-прежнему находится в зоне роста, а в сфере услуг наблюдается ускорение темпов роста. Правительство Китая поддерживает сферу услуг, чтобы компенсировать спад в таком традиционном секторе, как тяжелая промышленность.