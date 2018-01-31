Биржи АТР преимущественно растут в преддверии оглашения итогов заседания ФРС США

МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно растут, инвесторы ожидают оглашения итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.10 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,17% - до 3493,99 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - снижался на 0,8%, до 1894,35 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 0,42% - до 32745,19 пункта. Корейский KOSPI увеличивался на 0,82%, до 2589,07 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 закрылся ростом на 0,28%, до 6039,5 пункта, японский Nikkei 225 - поднимался на 0,11%, до 23319,26 пункта.

Позднее в среду будут объявлены итоги двухдневного заседания ФРС по монетарной политике. По данным CME Group, 94,8% экспертов считают, что по итогам январского заседания ставка останется на текущем уровне - 1,25-1,5% годовых. По итогам декабрьского заседания большинство членов комитета по открытым рынкам ФРС прогнозировали три повышения базовой ставки в 2018 году, до среднего уровня в 2,25%.

По мнению главного рыночного стратега AxiTrader Грега Маккенна (Greg McKenna), слова которого приводит агентство Франс Пресс, никто не ожидает изменения процентной ставки на этом заседании, однако, трейдеры рассчитывают увидеть более "ястребиный" настрой ФРС, учитывая рост крупнейшей экономики мира в последнее время.

Статистика из Китая также повлияла на ход азиатских торгов. Статбюро КНР сообщило, что индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе экономики страны в январе ускорился до 55,3 пункта с декабрьских 55 пунктов. Эксперты прогнозировали показатель на уровне 54,9. При этом PMI в промышленном секторе экономики Китая в январе незначительно замедлился - до 51,3 пункта, оказавшись хуже ожиданий экспертов в 51,5 пункта. В декабре показатель составил 51,6 пункта.

Участники рынка также обратили внимание на корпоративные новости. Samsung Electronics - дочерняя компания Samsung Group - сообщила о росте чистой прибыли по итогам четвертого квартала в 1,7 раза в годовом выражении. На этом фоне акции Samsung Electronics выросли в цене более чем на 5%.