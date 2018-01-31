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Доллар дешевеет к мировым валютам в ожидании итогов заседания ФРС


Рынки / Валюта

МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Доллар дешевеет к мировым валютам в среду утром, трейдеры ожидают итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, в то же время они оценивают выступление президента США Дональда Трампа в конгрессе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.41 мск курс евро к доллару рос до 1,2427 доллара за евро с 1,2403 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене уменьшался до 108,77 иены за доллар со 108,78 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,13%, до 89,05 пункта.

Внимание трейдеров приковано к двухдневному заседанию Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого будут оглашены позднее в среду. По данным CME Group, 94,8% аналитиков считают, что по итогам январского заседания ставка останется на текущем уровне в 1,25-1,5% годовых.

Однако трейдеров интересуют дальнейшие планы регулятора по повышению ставки. По итогам декабрьского заседания большинство членов комитета по открытым рынкам ФРС прогнозировали три повышения базовой ставки в 2018 году, до среднего уровня в 2,25%.

Кроме того, инвесторы оценивают первую речь "О положении страны" Трампа перед конгрессом. Основное внимание президент уделил внутренним вопросам, в частности, восстановлению экономики. Трамп заявил о намерении заняться обновлением инфраструктуры и призвал конгресс подготовить законопроект, который обеспечит по меньшей мере 1,5 триллиона долларов инвестиций в инфраструктуру.

Китай и Россию Трамп назвал соперниками, которые бросают вызов интересам, экономике и ценностям США. В целом глава государства отметил существенное повышение экономических показателей, а также пообещал, что, начиная с мая, американцы будут приносить домой больше денег, потому что им меньше придется тратить на налоги.

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