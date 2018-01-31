События в сфере макроэкономики и бизнеса 31 января

Когда Где и что Предыдущее значение Факт

RUB ГМК Норильский Никель - производственные результаты за 4кв2017/2017

RUB РусГидро - производственные результаты за 4кв2017/2017

RUB ТГК-1 - производственные результаты за 4кв2017/2017

RUB Кубаньэнерго - СД (об утверждении положения о дивидендной политике в новой редакции)