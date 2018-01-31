События в сфере макроэкономики и бизнеса 31 января

МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 31 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|0:35
|USD
|США - Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|4,755 млн барр
|3,229 млн барр (факт)
|2:50
|JPY
|Япония - Объём промышленного производства (м/м) (декабрь)
|0,50%
|2,7% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (кв/кв) (4кв2017)
|0,60%
|0,6% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (4кв2017)
|1,80%
|1,9% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия - Кредитование частного сектора (м/м) (декабрь)
|0,50%
|0,3% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия - Средневзвешенный индекс потребительских цен (ИПЦ) (кв/кв) (4кв2017)
|0,40%
|0,4% (факт)
|4:00
|CNY
|Китай - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь)
|51,6
|51,3 (факт)
|4:00
|CNY
|Китай - Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) (январь)
|55
|55,3 (факт)
|4:30
|JPY
|Япония - Выступление зампреда Банка Японии /BoJ/ Кикуо Ивата
|5:00
|USD
|США - Выступление президента США Дональда Трампа
|10:00
|EUR
|Германия - Объём розничных продаж (м/м) (декабрь)
|2,30%
|-0,40%
|10:45
|EUR
|Франция - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)
|0,30%
|-0,30%
|10:45
|EUR
|Франция - Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м)
|0,40%
|11:00
|EUR
|Испания - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)
|1,10%
|0,90%
|11:00
|EUR
|Испания - Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (январь)
|1,20%
|0,80%
|11:55
|EUR
|Германия - Уровень безработицы (январь)
|5,50%
|5,50%
|11:55
|EUR
|Германия - Изменение количества безработных (январь)
|-29 тыс
|-17 тыс
|12:50
|EUR
|Еврозона - Выступление члена правления ЕЦБ Бенуа Кере
|13:00
|EUR
|Еврозона - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)
|0,90%
|1%
|13:00
|EUR
|Еврозона - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь)
|1,40%
|1,30%
|13:00
|EUR
|Еврозона - Уровень безработицы (декабрь)
|8,70%
|8,70%
|16:15
|USD
|США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (январь)
|250 тыс
|185 тыс
|16:30
|USD
|США - Индекс стоимости рабочей силы (кв/кв) (4кв2017)
|0,70%
|0,50%
|16:30
|CAD
|Канада - ВВП (м/м) (ноябрь)
|0%
|0,40%
|16:30
|CAD
|Канада - Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (декабрь)
|5,50%
|-2,50%
|17:45
|USD
|США - Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (январь)
|67,8
|64,1
|18:00
|USD
|США - Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (декабрь)
|0,20%
|0,40%
|18:30
|USD
|США - Запасы сырой нефти
|-1,071 млн барр
|0,1 млн барр
|18:30
|USD
|США - Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-3,15 млн барр
|22:00
|USD
|США - Заявление Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/
|22:00
|USD
|США - Решение по процентной ставке ФРС
|1,50%
|1,50%
|USD
|США - отчетность Microsoft Corporation
Российские события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт
|RUB
|ГМК Норильский Никель - производственные результаты за 4кв2017/2017
|RUB
|РусГидро - производственные результаты за 4кв2017/2017
|RUB
|ТГК-1 - производственные результаты за 4кв2017/2017
|RUB
|Кубаньэнерго - СД (об утверждении положения о дивидендной политике в новой редакции)
|RUB
|Сургутнефтегаз - СД (о рассмотрении кандидатур для ревизионной комиссии и о признании независимым члена СД)