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События в сфере макроэкономики и бизнеса 31 января


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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 31 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
0:35 USDСША - Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)4,755 млн барр3,229 млн барр (факт)
2:50 JPYЯпония - Объём промышленного производства (м/м) (декабрь)0,50%2,7% (факт)
3:30 AUDАвстралия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (кв/кв) (4кв2017)0,60%0,6% (факт)
3:30 AUDАвстралия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (4кв2017)1,80%1,9% (факт)
3:30 AUDАвстралия - Кредитование частного сектора (м/м) (декабрь)0,50%0,3% (факт)
3:30 AUDАвстралия - Средневзвешенный индекс потребительских цен (ИПЦ) (кв/кв) (4кв2017)0,40%0,4% (факт)
4:00 CNYКитай - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь)51,651,3 (факт)
4:00 CNYКитай - Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) (январь)5555,3 (факт)
4:30 JPYЯпония - Выступление зампреда Банка Японии /BoJ/ Кикуо Ивата
5:00 USDСША - Выступление президента США Дональда Трампа
10:00 EURГермания - Объём розничных продаж (м/м) (декабрь)2,30%-0,40%
10:45 EURФранция - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)0,30%-0,30%
10:45 EURФранция - Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м)0,40%
11:00 EURИспания - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)1,10%0,90%
11:00 EURИспания - Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (январь)1,20%0,80%
11:55 EURГермания - Уровень безработицы (январь)5,50%5,50%
11:55 EURГермания - Изменение количества безработных (январь)-29 тыс -17 тыс
12:50 EURЕврозона - Выступление члена правления ЕЦБ Бенуа Кере
13:00 EURЕврозона - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)0,90%1%
13:00 EURЕврозона - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь)1,40%1,30%
13:00 EURЕврозона - Уровень безработицы (декабрь)8,70%8,70%
16:15 USDСША - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (январь)250 тыс185 тыс
16:30 USDСША - Индекс стоимости рабочей силы (кв/кв) (4кв2017)0,70%0,50%
16:30 CADКанада - ВВП (м/м) (ноябрь)0%0,40%
16:30 CADКанада - Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (декабрь)5,50%-2,50%
17:45 USDСША - Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (январь)67,864,1
18:00 USDСША - Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (декабрь)0,20%0,40%
18:30 USDСША - Запасы сырой нефти -1,071 млн барр0,1 млн барр
18:30 USDСША - Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -3,15 млн барр
22:00 USDСША - Заявление Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/
22:00 USDСША - Решение по процентной ставке ФРС1,50%1,50%
 USDСША - отчетность Microsoft Corporation

Российские события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт
RUBГМК Норильский Никель - производственные результаты за 4кв2017/2017
RUBРусГидро - производственные результаты за 4кв2017/2017
RUBТГК-1 - производственные результаты за 4кв2017/2017
RUBКубаньэнерго - СД (об утверждении положения о дивидендной политике в новой редакции)
RUBСургутнефтегаз - СД (о рассмотрении кандидатур для ревизионной комиссии и о признании независимым члена СД)
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