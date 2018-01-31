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Биржи АТР закрылись преимущественно снижением вслед за рынками США и Европы


Рынки / Индексы

МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды преимущественно в минусе на фоне сохраняющегося пессимизма на биржах США и Европы, свидетельствуют данные торгов.

По итогам среды японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,83%, до 23098,29 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,21%, до 3480,83 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,66%, до 1877,82 пункта, гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,86%, до 32887,27 пункта. Южнокорейский корейский KOSPI опустился на 0,05%, до 2566,46 пункта, австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,25%, до 6037,7 пункта.

Негативные настроения у азиатских инвесторов вызвали новости о том, что основные фондовые индексы США завершили торги вторника снижением на фоне ожидания итогов заседания Федрезерва. Позднее в среду будут объявлены итоги двухдневного заседания ФРС по монетарной политике. По данным CME Group, 94,8% экспертов считают, что по итогам январского заседания ставка останется на текущем уровне - 1,25-1,5% годовых.

Основные биржевые индексы Европы завершили торги вторника также выраженной отрицательной динамикой на фоне укрепления евро. "Похоже, азиатские рынки продолжают снижение на фоне сохранения коррекционных настроений на мировых биржах", - приводит агентство Ассошиэйтед Пресс мнение рыночного стратега IG Цзиньгуя Пана (Jingyi Pan).

Участники торгов при этом также обратили внимание на внутренние корпоративные новости. Так, чистая прибыль южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics в 2017 году выросла в 1,85 раза по сравнению с 2016 годом, до 42,19 триллиона вон (около 39,3 миллиарда долларов). На этом фоне акции компании по итогам торгов подорожали на 0,2%.

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