Европейские биржи растут в рамках коррекции и на статданных

МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Индексы основных европейских фондовых бирж демонстрируют положительную динамику в среду в рамках коррекции после снижения днем ранее и при поддержке со стороны внутренних макроэкономических и корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.24 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,12%, до 7596,69 пункта, французский CAC 40 - на 0,19%, до 5484,32 пункта, немецкий DAX - на 0,29%, до 13235,59 пункта.

Подъем на рынках региона происходит после того, как во вторник основные биржевые индексы Европы завершили торги выраженной отрицательной динамикой на фоне укрепления евро.

Кроме того, участники торгов обратили внимание на целый ряд новых статданных из Германии и еврозоны в целом. Так, безработица в Германии в январе составила 5,4%, снизившись по сравнению с уровнем декабря в 5,5%. Аналитики прогнозировали, что показатель останется на уровне декабря. Кроме того, безработица в еврозоне в декабре 2017 года сохранилась на минимальном с января 2009 года уровне ноября в 8,7%, что полностью совпало с прогнозами. При этом годовая инфляция в еврозоне в январе ожидаемо замедлилась до 1,3% по сравнению с уровнем декабря в 1,4%.

Также на настроения инвесторов влияют и корпоративные новости. В частности, чистая прибыль немецкого промышленного концерна Siemens AG по итогам первого квартала 2017-2018 финансового года, закончившегося 31 декабря, выросла на 12%, до 2,211 миллиарда евро. Выручка за этот период выросла на 3%, до 19,823 миллиарда евро, что совпало с прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Рейтер. Объем заказов по итогам квартала увеличился на 14% в годовом выражении, составив 22,477 миллиарда евро, хотя эксперты ждали значения показателя на уровне 20,81 миллиарда евро. Акции компании дорожают на бирже Германии примерно на 1%.

"У рынков был очень хороший старт в этом году, и учитывая это, они всегда могут взять паузу, но пока в сезоне отчетностей нет ничего, что не поддержало бы сохранения конструктивного взгляда на рынок", - сказала аналитик Deutsche Asset Management Бритта Вайденбах (Britta Weidenbach) агентству Рейтер.