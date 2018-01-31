FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Европейские биржи растут в рамках коррекции и на статданных


Рынки / Индексы

МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Индексы основных европейских фондовых бирж демонстрируют положительную динамику в среду в рамках коррекции после снижения днем ранее и при поддержке со стороны внутренних макроэкономических и корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.24 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,12%, до 7596,69 пункта, французский CAC 40 - на 0,19%, до 5484,32 пункта, немецкий DAX - на 0,29%, до 13235,59 пункта.

Подъем на рынках региона происходит после того, как во вторник основные биржевые индексы Европы завершили торги выраженной отрицательной динамикой на фоне укрепления евро.

Кроме того, участники торгов обратили внимание на целый ряд новых статданных из Германии и еврозоны в целом. Так, безработица в Германии в январе составила 5,4%, снизившись по сравнению с уровнем декабря в 5,5%. Аналитики прогнозировали, что показатель останется на уровне декабря. Кроме того, безработица в еврозоне в декабре 2017 года сохранилась на минимальном с января 2009 года уровне ноября в 8,7%, что полностью совпало с прогнозами. При этом годовая инфляция в еврозоне в январе ожидаемо замедлилась до 1,3% по сравнению с уровнем декабря в 1,4%.

Также на настроения инвесторов влияют и корпоративные новости. В частности, чистая прибыль немецкого промышленного концерна Siemens AG по итогам первого квартала 2017-2018 финансового года, закончившегося 31 декабря, выросла на 12%, до 2,211 миллиарда евро. Выручка за этот период выросла на 3%, до 19,823 миллиарда евро, что совпало с прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Рейтер. Объем заказов по итогам квартала увеличился на 14% в годовом выражении, составив 22,477 миллиарда евро, хотя эксперты ждали значения показателя на уровне 20,81 миллиарда евро. Акции компании дорожают на бирже Германии примерно на 1%.

"У рынков был очень хороший старт в этом году, и учитывая это, они всегда могут взять паузу, но пока в сезоне отчетностей нет ничего, что не поддержало бы сохранения конструктивного взгляда на рынок", - сказала аналитик Deutsche Asset Management Бритта Вайденбах (Britta Weidenbach) агентству Рейтер.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ