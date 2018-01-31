Цены на нефть продолжают снижаться в ожидании статистики Минэнерго США

МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают снижаться днем, инвесторы ожидают публикации данных о запасах и добыче "черного золота" от Минэнерго США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.31 мск стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,64% - до 68,08 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,56% - до 64,14 доллара за баррель.

Позднее в среду Минэнерго США опубликует статистику по недельным запасам и добыче нефти в стране. Эксперты прогнозируют, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 26 января, выросли на 126 тысяч баррелей, до 411,474 миллиона баррелей. До этого, на протяжении десяти недель подряд, запасы стабильно уменьшались.

Снижению нефтяных цен по-прежнему способствуют данные Американского института нефти (API). По данным ведомства, по итогам прошлой недели запасы нефти в США увеличились на 3,2 миллиона баррелей, до 414,8 миллиона баррелей. Эксперты прогнозировали увеличение показателя на 1,5 миллиона баррелей.

Трейдеры также продолжают отыгрывать данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE) о росте буровых установок в США. Компания на прошлой неделе сообщила, что по итогам прошлой недели число нефтяных буровых установок увеличилось на 12 штук, или на 1,6%, до 759 единиц, что стало самым большим приростом с августа.

По мнению брокера Freight Investor Services (FIS) Мэтта Стэнли (Matt Stanley), которое приводит агентство Рейтер, число американских буровых установок продолжит расти.