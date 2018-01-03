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ЦБ установил факт манипулирования акциями ряда энергетических компаний на Мосбирже


Рынки

МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Банк России установил факт манипулирования акциями компаний "МРСК Центра" MRKC, "Самараэнерго" SAGO, а также "Костромской сбытовой компании" (КСК) на Московской бирже двумя родственниками, сообщает регулятор в среду.

"Банк России установил факт неоднократного манипулирования рынками обыкновенных акций ПАО "МРСК Центра" и ПАО "Самараэнерго", а также привилегированных акций ПАО "Самараэнерго" и ПАО "КСК" на торгах ПАО Московская биржа MOEX в период с 10 июля 2014 года по 9 декабря 2015 года Московкиным Владимиром Витальевичем и Московкиной Ириной Юрьевной, состоящими друг с другом в родственных отношениях", — говорится в сообщении.

В ходе проверки установили, что Владимир Московкин по предварительному соглашению с Ириной Московкиной в режиме основных торгов на бирже заключал взаимные сделки с акциями на основании безадресных заявок. Заявки имели идентичные значения параметров цены и объема и подавались с одного компьютера, а в большинстве случаев и с минимальной разницей во времени. Большинство сделок не имело экономического смысла.

Такое торговое поведение привело к существенным отклонениям параметров торгов ценными бумагами, заключил Банк России.

"Банк России принял комплекс мер, направленных на пресечение нарушений федерального закона Московкиным В.В. и Московкиной И.Ю., включая блокировку торговых счетов вышеуказанных лиц до установления всех обстоятельств и причин совершения ими противоправных действий", — добавил регулятор.

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