Рубль растет к доллару и снижается к евро на нефти по $68

МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Рубль вечером рос к доллару и снижался к евро на фоне сползания рынка нефти к уровню 68 долларов за баррель.

Волатильность рынка форекс сказывается в курсовых колебаниях внутреннего рынка валюты, отмечают эксперты.

Курс доллара к рублю расчетами "завтра" на 18.18 мск снижался на 0,12 рубля - до 56,26 рубля, курс евро рос на 0,19 рубля и равнялся 70,1 рубля.

РУБЛЬ ОТОБРАЖАЕТ ФОРЕКС

Рынок нефти сполз в район уровня 68 долларов за баррель марки Brent. Этому способствовали данные Американского института нефти (API) о том, что по итогам прошлой недели запасы нефти в США увеличились на 3,2 миллиона баррелей, до 414,8 миллиона баррелей. Эксперты прогнозировали увеличение показателя на 1,5 миллиона баррелей.

На форекс евро закрепляется выше отметки 1,24 доллара, что накладывает отпечаток на динамику курса рубля.

В итоге доллар вечером снижался на 0,15% к рублю, а евро рос на 0,4%. Рублевая цена "черного золота" сползла ниже уровня 3,9 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ

Сейчас нефть "играет" против рубля, но он получает поддержку из-за дальнейшего общего ослабления доллара, считает Том Левинсон из компании "Сбербанк SBER КИБ".

"Пара USD/RUB будет и далее колебаться возле отметки 56,3, так как спрос и предложение на рынке сбалансированы", - оценил он.

Санкционный фон вокруг РФ не стихнет после поступивших релизов и комментариев, рассуждает Евгений Кошелев из Росбанка.

"Во-первых, все еще нет информации относительно доклада Казначейства США по возможным ограничениям инвестиций в российский госдолг. Во-вторых, мягкость занятой США позиции уже взволновала часть конгрессменов, которые призывают к более решительным действиям", - отметил он.

"Тем не менее, мы по-прежнему полагаем, что американские власти продолжат балансировать между желанием удовлетворить интересы своего электората и сохранить дипломатические контакты с Россией, что удержит их от крайне жестких мер", - сказал Кошелев.