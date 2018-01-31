Доллар снижается к мировым валютам в преддверии публикации решения ФРС

МОСКВА, 31 янв /ПРАЙМ/. Курс доллара к мировым валютам слабо опускается в среду незадолго до оглашения итогов первого в этом году заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.50 мск курс евро к доллару рос до 1,2416 доллара за евро с 1,2403 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене поднимался до 109,32 иены за доллар со 108,78 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) падал на 0,09% до 89,08 пункта.

В среду завершит свое двухдневное заседание ФРС. Аналитики не ожидают каких-либо серьезных изменений в монетарной политике регулятора и полагают, что он оставит процентную ставку на текущем уровне в 1,25-1,5% годовых.

По мнению соруководителя отдела по работе с валютными рынками TJM Brokerage Ричарда Скалоне (Richard Scalone), которого цитирует агентство Рейтер, сегодня есть шанс услышать более "ястребиную" риторику регулятора. Аналитик считает, что это может продолжить восстановление доллара после резкого падения на прошлой неделе. "Однако полагаю, что этот тренд будет краткосрочным. Я, как и многие, думаю, что в долгосрочной перспективе доллар будет скорее снижаться, чем расти", - отметил Скалоне.

Тем не менее, сейчас доллар несколько поддерживают сильные данные статистики по рынку труда США. По данным аналитической компании Automatic Data Processing (ADP), число рабочих мест в частных американских компаниях в январе выросло на 234 тысячи по сравнению с показателем декабря, при этом аналитики ожидали роста показателя лишь на 186 тысяч.