Суд 1 марта рассмотрит иск Промсвязьбанка к 10 компаниям на 32 млрд руб и $505 млн

МОСКВА, 31 янв /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Москвы назначил на 1 марта предварительные слушания по иску Промсвязьбанка PSBR к нидерландской компании Promsvyaz Capital B.V., принадлежащей бывшим основным собственникам банка братьям Дмитрию и Алексею Ананьевым, и еще девяти иностранным компаниям, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Как сообщили РИА Новости в Промсвязьбанке, истцы требуют признать недействительными сделки с ценными бумагами банка и связанных компаний, которые акционеры банка (Promsvyaz Capital B.V.) продали самому банку 14 декабря 2017 года - за день до объявления о санации Промсвязьбанка и введения в него временной администрации. По словам представителя банка, сделки были совершены в нарушение закона при неравноценном встречном удовлетворении.

"Временная администрация, действующая от лица и в интересах банка, просит признать недействительными сделки и применить последствия недействительности сделок в виде возврата денежных средств в размере более чем 32 миллиарда рублей и 505 миллионов долларов", - сказал представитель Промсвязьбанка.

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, столичный арбитраж по заявлению истца в среду принял обеспечительные меры, однако их содержание в материалах суда пока не раскрывается. Текст определения суда не опубликован. Кроме Promsvyaz Capital B.V., соответчиками в иске указаны, в частности, кипрская компания Bimersano Services Ltd, владеющая примерно 10% Промсвязьбанка, а также компании-акционеры банка "Возрождение", входящего в группу Промсвязьбанка.

По состоянию на 29 ноября прошлого года братья Ананьевы через Promsvyaz Capital B.V. владели 50,03% акций Промсвязьбанка, НПФ "Будущее" - 10%, НПФ "Сафмар" - 6,19%, НПФ "Доверие" - 3,81%. За день до объявления о санации Промсвязьбанка пенсионные фонды вышли из его капитала. В рамках механизма санации через ФКБС Центробанк становится основным владельцем оздоравливаемой кредитной организации. По данным РИА Рейтинг, Промсвязьбанк на 1 декабря 2017 года занимал 10-е место среди банков РФ с активами в 1,378 триллиона рублей.

В январе стало известно, что на базе Промсвязьбанка будет создан опорный банк для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Банковское сопровождение гособоронзаказа будет осуществляться одновременно с обычными операциями банка. В собственность РФ Промсвязьбанк будет передан в течение первого квартала 2018 года, тогда же он будет докапитализирован.