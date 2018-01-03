ОБЗОР – Рынок акций РФ умеренно вырос на фоне оптимизма на зарубежных площадках

МОСКВА, 31 янв /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Рынок акций РФ умеренно вырос в среду на фоне оптимизма на зарубежных площадках и подъема бумаг Сбербанка SBER; росту индекса РТС, в частности, способствовало укрепление рубля к доллару.

Индекс Мосбиржи к закрытию вырос на 0,42%, до 2289,99 пункта, индекс РТС - на 0,58%, до 1282,36 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 21.00 мск снижался на 10 копеек, до 56,29 рубля, курс евро - на 3 копейки, до 69,88 рубля, следует из данных Московской биржи.

Апрельский фьючерс марки Brent рос на 0,15%, до 68,62 доллара за баррель.

В среду российские индексы продолжают восстанавливаться после коррекции, отмечает Ирина Рогова из Forex Club.

Богдан Зварич из "Фридом Финанс" замечает, что росту российских индексов также способствовал сдержанный оптимизм на европейских площадках и позитивное открытие американского рынка акций.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

В лидерах роста бумаги Сбербанка (обыкновенные акции выросли на 2,6%, привилегированные – на 1,94%).

За последние три дня стоимость обыкновенных и привилегированных бумаг Сбербанка подросла на 6,9% и 4,45% соответственно, и текущий месяц для этих акций, очевидно, станет седьмым месяцем роста, указывает Анастасия Игнатенко из ГК TeleTrade. Технических преград для дальнейшего повышения в них нет, по волновому анализу, обыкновенные акции могут продолжить тренд на повышение вплоть до уровня 300 рублей, считает она.

Также среди лидеров роста - акции "Энел Россия" (3,57%), "Мегафона" MFON(2,99%), НМТП (2,64%), "Новатэка" NVTK(2,26%), ИСКЧ (1,92%), МТС MTSS(1,86%) и привилегированные акции "Мечела" MTLR(1,8%).

Среди акций-лидеров по снижению бумаги "Сургутнефтегаза" SNGS(префы упали на 3,31%, обыкновенные акции – на 5,15%), акции "Русгидро" (-3,27%), НЛМК (-2,58%), префы "Башнефти" BANE(-1,88%), акции Московской биржи (-1,79%), а также акции "Магнита" MGNT(-1,64%) и ФСК (-1,6%).

"Акции "Сургутнефтегаза" в среду оказались среди лидеров снижения. Ярких корпоративных новостей не было, совет директоров прошел спокойно. Техническая картина демонстрирует, что при пробое бумагами уровня 29 рублей продавцы направятся в область 28,50-28,75", - комментирует положение Анна Бодрова из "Альпари".

"Кому в этом месяце действительно не повезло, так это бумагам "Магнита", еще в октябре 2017 года они пробили свой долгосрочной тренд на повышение, в котором находились с апреля 2014 года. Однако их падение было усилено пробоем более важного уровня поддержки, от тренда, берущего свое начало еще в ноябре 2008 года, таким образом, сохраняются среднесрочные риски дальнейшего падения вплоть до уровня 4480-4500 рублей", - комментирует Игнатенко.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

США грозят конкретизацией санкционных мер в обозримом будущем. И это, вероятно, будет сдерживать рост российских индексов, отмечает Рогова из Forex Club. Тем не менее, пока индекс Мосбиржи находится выше отметки 2120, долгосрочная тенденция остается восходящей, добавляет она.

Наблюдаемое сейчас движение больше похоже на паузу между двумя трендами, отмечает Бодрова из "Альпари". Индекс Мосбиржи стабилизировался в коридоре 2270-2300 пунктов, указывает она. Это не самый продуктивный диапазон: поддержка на уровне 2275 пунктов уже протестирована и в случае наличия повода для продаж будет пробита быстро; сопротивление стоит выше, в области 2315 пунктов, считает аналитик.

"Получается такой малоинтересный коридор, в котором индикатор будет находиться, пока инвесторы не определятся с настроением на ближайшие дни", - резюмирует эксперт.

Богдан Зварич из "Фридом Финанс" считает, что "быки" предпринимают попытку переломить коррекцию и возобновить восходящую динамику. Однако для этого им придется преодолеть локальное сопротивление, расположенное на уровне 2300 пунктов, что станет сигналом к покупкам на нашем рынке и даст дополнительный импульс для роста, полагает он.