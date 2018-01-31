Курс биткоина замедлил снижение, вернувшись к значению выше $10 тыс

МОСКВА, 31 янв /ПРАЙМ/. Курс самой популярной в мире криптовалюты - биткоин (bitcoin) - вечером в среду замедлил темпы снижения и восстановил позиции выше психологической отметки в 10 тысяч долларов после того, как в ходе дневных торгов опустился до 9,7 тысячи долларов, следует из данных торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 21.42 мск биткоин падал на 2,11%, до 10,083 тысячи долларов. На бирже Bitfinex цена криптовалюты перешла к росту, увеличиваясь на 1,41%, до 10,062 тысячи долларов, на OKEx - снижалась на 1,46%, до 10,1 тысячи долларов. А по данным портала Coindesk, биткоин дешевел на 0,22%, до 10,01 тысячи долларов.

Курс виртуальной валюты поддержали новости о том, что крупнейший южнокорейский производитель электроники Samsung собирается производить чипы для майнинга криптовалют, по данным издания TechCrunch. "Samsung в настоящее время занимается изготовлением чипов для криптовалютного майнинга", - сообщил представитель компании изданию, не раскрывая дальнейшие подробности.

При этом другие криптовалюты преимущественно дешевеют, также сократив темпы снижения. Ethereum рос в цене на 1,4%, до 1,1 доллара, Ripple - снижался на 6,36%, до 1,12 доллара, Bitcoin Cash - на 3,09%, до 1,482 тысячи долларов, согласно данным CoinMarketCap. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 508,13 миллиарда долларов. Доля биткоина при этом составляет примерно 33% всего рынка криптовалют, Ethereum - 21%, Ripple - 8%.