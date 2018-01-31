Европейские биржи закрылись без единой динамики на неоднозначном внешнем фоне

МОСКВА, 31 янв /ПРАЙМ/. Основные биржевые индексы Европы завершили торги среды без единой динамики на ряде противоречивых факторов, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,72% - до 7533,55 пункта, французский CAC 40 - вырос на 0,15%, до 5481,93 пункта, немецкий DAX - уменьшился на 0,06%, до 13189,48 пункта.

Трейдеры в среду не стремились повышать ставки, как и в предыдущие дни, на фоне распродажи на фондовых биржах в условиях резкого роста доходности государственных облигаций США, отмечает агентство MarketWatch. Во вторник основные биржи Европы завершили торги в минусе на фоне укрепления евро.

При этом инвесторы отреагировали на ряд новых статистических данных. Годовая инфляция в еврозоне в январе, по предварительной оценке, ожидаемо замедлилась до 1,3% с декабрьских 1,4%. Евростат также сообщил, что безработица в еврозоне в декабре 2017 года сохранилась на уровне ноября в 8,7%, который является минимальным с января 2009 года. Безработица в крупнейшей экономике Европы, Германии, в январе снизилась до 5,4% с 5,5% в декабре.

Нервозности рынкам добавляет ожидаемое завершение программы ЕЦБ по выкупу активов. Согласно последнему протоколу заседания ЕЦБ, регулятор готовится в этом году свернуть программу, которая на протяжении трех лет была ключевым аспектом его монетарной политики. "Настроение на европейских биржах было нервным в последние два дня, так как многие высокопоставленные члены ЕЦБ высказываются, что сейчас остается мало оснований для продолжения действия программы выкупа облигаций после сентября", - прокомментировал аналитик CMC Markets UK Майкл Хьюсон (Michael Hewson).

Снижение британского индекса было во многом вызвано падением стоимости акций компании Capita, предоставляющей услуги аутсорсинга британским государственным органам. Бумаги компании обрушились в цене на 47,53% после того, как компания сообщила об отказе от дивидендов по итогам прошедшего года и о планах провести допэмиссию.