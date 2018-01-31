FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Доходность 10-летних гособлигаций США ускорила рост на сохранении ставки ФРС


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 31 янв /ПРАЙМ/. Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) ускорила рост на фоне сохранения базовой ставки Федеральной резервной системы, свидетельствуют данные торгов.

Доходность десятилетних US Treasuries по состоянию на 22.30 мск растет на 0,023 базисного пункта - до 2,748%. Доходность тридцатилетних US Treasuries при этом снижается на 0,009 базисного пункта - до 2,971%.

До оглашения в 22.00 мск решения по ставке ФРС доходность десятилетних US Treasuries росла на 0,01 базисного пункта, до 2,735%, а тридцатилетних - снижалась на 0,01 базисного пункта, до 2,969%.

ФРС США по итогам заседания 30-31 января сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,25-1,5% годовых, как и ожидали большинство аналитиков.

Регулятор отметил, что экономика США развивается "уверенными темпами", и сообщил, что ожидает ускорения инфляции в стране до целевого уровня в 2% в "среднесрочной перспективе".

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ