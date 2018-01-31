Доходность 10-летних гособлигаций США ускорила рост на сохранении ставки ФРС

МОСКВА, 31 янв /ПРАЙМ/. Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) ускорила рост на фоне сохранения базовой ставки Федеральной резервной системы, свидетельствуют данные торгов.

Доходность десятилетних US Treasuries по состоянию на 22.30 мск растет на 0,023 базисного пункта - до 2,748%. Доходность тридцатилетних US Treasuries при этом снижается на 0,009 базисного пункта - до 2,971%.

До оглашения в 22.00 мск решения по ставке ФРС доходность десятилетних US Treasuries росла на 0,01 базисного пункта, до 2,735%, а тридцатилетних - снижалась на 0,01 базисного пункта, до 2,969%.

ФРС США по итогам заседания 30-31 января сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,25-1,5% годовых, как и ожидали большинство аналитиков.

Регулятор отметил, что экономика США развивается "уверенными темпами", и сообщил, что ожидает ускорения инфляции в стране до целевого уровня в 2% в "среднесрочной перспективе".