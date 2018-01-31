Биржи США слегка замедлили рост на решении ФРС

МОСКВА, 31 янв /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы Уолл-стрит слегка замедлили рост после публикации решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.26 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,3% - до 26156,35 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,14%, до 7412,5 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - колебался в динамике, сохраняясь на отметке в 2822,78 пункта.

До публикации решения ФРС Dow Jones увеличивался на 0,61%, NASDAQ - на 0,33%, S&P 500 - на 0,27%.

ФРС США по итогам заседания 30-31 января сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,25-1,5% годовых. Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.