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Доллар перешел к росту на новостях о сохранении ставки ФРС США


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 31 янв /ПРАЙМ/. Курс доллара перешел к росту после публикации решения ФРС США сохранить базовую ставку на текущем уровне, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.37 мск курс евро к доллару снижался до 1,2400 доллара за евро с 1,2403 доллара на предыдущих торгах. Курс доллара к иене увеличивался до 109,29 иены за доллар со 108,78 иены на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,04% - до 89,2 пункта.

До объявления решения американского регулятора пара евро/доллар торговалась в плюсе, курс доллара к иене увеличивался до 109,28 иены за доллар. Индекс доллара, напротив, опускался на протяжении почти всей торговой сессии среды.

По итогам январского заседания ФРС сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,25-1,5% годовых, как и ожидали большинство аналитиков. При этом регулятор отметил, что ожидает роста инфляции к целевому уровню в 2% в среднесрочной перспективе.

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