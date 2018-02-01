Промышленный PMI в КНР в январе сохранил темпы роста на уровне декабря

ПЕКИН, 1 фев ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в январе сохранил темпы роста на уровне показателей декабря прошлого года, свидетельствуют данные независимого исследования делового издания Caixin.

Промышленный PMI в январе, по версии издания, совпал с показателями декабря 2017 года, остановившись на отметке в 51,5 пункта, который был лучшим показателем с августа прошлого года.

"Промышленный сектор продемонстрировал хороший старт в начале 2018 года, в перспективе мы должны внимательно следить за стабильностью на стороне спроса", — считает директор по макроэкономическому анализу CEBM Group Чжун Чжэншэн.

По данным издания, темпы роста производства в январе были наиболее активными за последние 13 месяцев, при этом также наблюдается рост числа новых заказов, такая тенденция сохраняется уже 19-й месяц подряд.

Данные Caixin основаны на опросе более чем 500 заводов по всей стране и внимательно отслеживаются инвесторами, так как этот показатель является одним из первых индикаторов состояния китайской экономики. Значение выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о ее спаде.

Ранее в среду государственное статистическое бюро публиковало официальный показатель. По данным властей, PMI в промышленном секторе экономики Китая в январе вновь незначительно замедлился — до 51,3 пункта, оказавшись ниже ожиданий экспертов.

Аналитики прогнозировали замедление индекса до 51,5 пункта с 51,6 в декабре прошлого года. По мнению статистического ведомства, несмотря на небольшое замедление, промышленный сектор страны продолжает сохранять хорошую тенденцию развития.