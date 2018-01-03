Московская биржа 1 февраля начинает торги GDR X5 Retail Group

МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Московская биржа MOEX 1 февраля начинает торги глобальными депозитарными расписками (GDR) компании X5 Retail Group, которая управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель".

Глобальные депозитарные расписки компании обращаются на Лондонской фондовой бирже, одна GDR соответствует 0,25% обыкновенной акции. Вопрос листинга X5 Retail на Московской бирже обсуждался много лет.

Например, об изучении такой возможности говорил бывший главный исполнительный директор X5 Стефан Дюшарм еще в конце 2014 года. В октябре 2017 года финансовый директор компании Светлана Демяшкевич говорила, что ритейлер ожидает завершения процесса получения листинга на Московской бирже до конца прошлого года.

В минувшую пятницу X5 сообщила о подаче документов на Московскую биржу для проведения листинга своих глобальных депозитарных расписок. В понедельник компания сообщила, что биржа приняла решение включить GDR X5 в котировальный список первого уровня.

X5 Retail Group - крупнейший по объему выручки российский ритейлер. Общее количество магазинов компании на конец декабря 2017 года достигло 12,121 тысячи. Выручка X5 Retail в 2017 году увеличилась на 25,5% и достигла 1,287 триллиона рублей. Основным акционером ритейлера является "Альфа-групп" (владеет 47,86% акций компании), free float составляет 40,63%.