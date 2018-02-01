Доллар торгуется разнонаправленно к иене и евро на итогах заседания ФРС

МОСКВА, 1 фев ПРАЙМ. Курс доллара растет к иене и снижается к евро в четверг на фоне итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.04 мск курс евро к доллару рос до 1,2418 доллара за евро против 1,2413 доллара на предыдущих торгах. Курс доллара к иене поднимался до 109,35 иены за доллар со 109,19 иены на предыдущем закрытии; индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,05% - до 89,09 пункта.

По итогам завершившегося в среду двухдневного заседания Федрезерв ожидаемо принял решение сохранить базовую ставку на уровне 1,25-1,5% годовых. При этом регулятор прогнозирует, что инфляция в США поднимется к целевому уровню в 2% в "среднесрочной перспективе". ФРС по-прежнему планирует постепенное повышение ставок в этом году.

"Позиция ФРС была немного "ястребиной", но реакция доллара была ограниченной, поскольку такое положение не стало большим сюрпризом", - передает агентство Рейтер мнение главного стратега Barclays в Токио Сина Кадота (Shin Kadota). Эксперт отмечает, что для роста курса доллара необходимы позитивные статистические данные.

На текущей неделе инвесторы ожидают статистику по рынку труда США. Так, в пятницу министерство труда страны сообщит данные по безработице в январе. Эксперты ожидают сохранение индикатора на уровне 4,1%. В четверг министерство сообщит данные по числу первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 27 января. Аналитики прогнозируют рост показателя до 238 тысяч.