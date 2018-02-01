События в сфере макроэкономики и бизнеса 1 февраля

МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 1 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|1:30
|AUD
|Австралия - Индекс производственной активности AIG (январь)
|56,2
|58,7 (факт)
|3:30
|AUD
|Разрешения на строительство (м/м) (декабрь)
|12,60%
|-20% (факт)
|4:45
|CNY
|Китай - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (январь)
|51,5
|51,5 (факт)
|6:45
|JPY
|Япония - Аукцион по размещению 10-летних облигаций (JGB)
|0,08%
|10:00
|GBP
|Великобритания - Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) (январь)
|0,60%
|0,20%
|10:00
|GBP
|Великобритания - Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (январь)
|2,60%
|2,50%
|11:15
|EUR
|Испания - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь)
|55,8
|55,7
|11:45
|EUR
|Италия - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь)
|57,4
|57,5
|11:50
|EUR
|Франция - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь)
|58,1
|58,1
|11:55
|EUR
|Германия - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь)
|61,2
|61,2
|12:00
|EUR
|Еврозона - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь)
|59,6
|59,6
|12:30
|GBP
|Великобритания - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь)
|56,3
|56,5
|12:40
|EUR
|Испания - Аукцион по размещению 10-летних облигаций
|1,53%
|16:30
|USD
|США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|233 тыс
|238 тыс
|16:30
|USD
|США - Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (4кв2017)
|3%
|1%
|16:30
|USD
|США - Затраты на рабочую силу (кв/кв) (4кв2017)
|-0,20%
|0,80%
|17:45
|USD
|США - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь)
|55,5
|18:00
|USD
|США - Индекс занятости в производственном секторе от ISM (январь)
|58,1
|57
|18:00
|USD
|США - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (январь)
|59,3
|58,8
|USD
|США - AT&T - прибыль за финанс. 4кв2017
|3,987 млрд долл
|USD
|США - Microsoft - прибыль за финанс. 2кв2018
|6,687 млрд долл
|USD
|США - Amazon - прибыль за финанс. 4кв2017
|0,927 млрд долл
|USD
|США - ConocoPhillips - прибыль за финанс. 4кв2017
|0,444 млрд долл
Российские события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт
|9:00
|RUB
|Индекс производственной активности PMI (январь)
|52
|52,1 (факт)
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ - Международные резервы (USD, на 26.01)
|442,8 млрд долл (на 19.01)
|RUB
|Газпром - СД (об одобрении сделки с заинтересованностью - с ОАО "Севернефтегазпром", компанией Wintershall Holding GmbH, компанией Uniper Exploration & Production GmbH и компанией OMV Exploration & Production GmbH, вопрос о займах ПАО)
|RUB
|МРСК Сибири - СД (положение о дивидендной политике в новой редакции)
|RUB
|Уралкалий - последний день подачи требования о выкупе акций для несогласных с делистингом с Московской биржи
|цена выкупа : 135,95 руб (ао)
|RUB
|X5 Retail Group - первый день торгов GDR на Московской бирже