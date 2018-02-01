События в сфере макроэкономики и бизнеса 1 февраля

Когда Где и что Предыдущее значение Факт

9:00 RUB Индекс производственной активности PMI (январь) 52 52,1 (факт)

16:00 RUB ЦБ РФ - Международные резервы (USD, на 26.01) 442,8 млрд долл (на 19.01)

RUB Газпром - СД (об одобрении сделки с заинтересованностью - с ОАО "Севернефтегазпром", компанией Wintershall Holding GmbH, компанией Uniper Exploration & Production GmbH и компанией OMV Exploration & Production GmbH, вопрос о займах ПАО)

RUB МРСК Сибири - СД (положение о дивидендной политике в новой редакции)

RUB Уралкалий - последний день подачи требования о выкупе акций для несогласных с делистингом с Московской биржи цена выкупа : 135,95 руб (ао)