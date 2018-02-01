FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

События в сфере макроэкономики и бизнеса 1 февраля


Рынки
  • #Аналитика
    © fotolia.com, Scanrail

МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 1 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
1:30 AUDАвстралия - Индекс производственной активности AIG (январь)56,258,7 (факт)
3:30 AUDРазрешения на строительство (м/м) (декабрь)12,60% -20% (факт)
4:45 CNYКитай - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (январь)51,551,5 (факт)
6:45 JPYЯпония - Аукцион по размещению 10-летних облигаций (JGB)0,08%
10:00 GBPВеликобритания - Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) (январь)0,60%0,20%
10:00 GBPВеликобритания - Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (январь)2,60%2,50%
11:15 EURИспания - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь)55,855,7
11:45 EURИталия - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь)57,457,5
11:50 EURФранция - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь)58,158,1
11:55 EURГермания - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь)61,261,2
12:00 EURЕврозона - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь)59,659,6
12:30 GBPВеликобритания - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь)56,356,5
12:40 EURИспания - Аукцион по размещению 10-летних облигаций1,53%
16:30 USDСША - Число первичных заявок на получение пособий по безработице233 тыс238 тыс
16:30 USDСША - Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (4кв2017)3%1%
16:30 USDСША - Затраты на рабочую силу (кв/кв) (4кв2017)-0,20%0,80%
17:45 USDСША - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь)55,5
18:00 USDСША - Индекс занятости в производственном секторе от ISM (январь)58,157
18:00 USDСША - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (январь)59,358,8
 USDСША - AT&T - прибыль за финанс. 4кв2017 3,987 млрд долл
 USDСША - Microsoft - прибыль за финанс. 2кв2018 6,687 млрд долл
USDСША - Amazon - прибыль за финанс. 4кв2017 0,927 млрд долл
USDСША - ConocoPhillips - прибыль за финанс. 4кв2017 0,444 млрд долл

Российские события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт
9:00 RUBИндекс производственной активности PMI (январь)5252,1 (факт)
16:00 RUBЦБ РФ - Международные резервы (USD, на 26.01)442,8 млрд долл (на 19.01)
 RUBГазпром - СД (об одобрении сделки с заинтересованностью - с ОАО "Севернефтегазпром", компанией Wintershall Holding GmbH, компанией Uniper Exploration & Production GmbH и компанией OMV Exploration & Production GmbH, вопрос о займах ПАО)
 RUBМРСК Сибири - СД (положение о дивидендной политике в новой редакции)
 RUBУралкалий - последний день подачи требования о выкупе акций для несогласных с делистингом с Московской биржи цена выкупа : 135,95 руб (ао)
 RUBX5 Retail Group - первый день торгов GDR на Московской бирже
Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ