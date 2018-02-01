Цена золота колеблется после решения ФРС сохранить ставку

МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Стоимость золота не демонстрирует единой динамики на фоне решения Федеральной резервной системы (ФРС) США оставить процентную ставку без изменений, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.17 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,9 доллара, или на 0,07% - до 1344 долларов за тройскую унцию. Ранее в ходе торгов четверга золото незначительно дешевело. Стоимость мартовского фьючерса на серебро опускалась на 0,12% - до 17,22 доллара за унцию.

Федрезерв по итогам завершившегося в среду двухдневного заседания ожидаемо принял решение сохранить базовую ставку на уровне 1,25-1,5% годовых. При этом регулятор прогнозирует, что инфляция в США поднимется к целевому уровню в 2% в "среднесрочной перспективе". ФРС по-прежнему планирует постепенное повышение ставок в этом году.

Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приводит к удорожанию американской валюты. Это, в свою очередь, снижает стоимость торгуемого в долларах золота, уменьшая спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой.