Индексы акций РФ и рубль против доллара снизятся в феврале

МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают в феврале снижения фондовых индексов РФ и ослабления рубля к доллару, свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством "Прайм".

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС за месяц снизятся на 1% и 0,9% соответственно. Цена на нефть марки Brent останется около уровня 68,5 доллара за баррель, а золота – около 1345 долларов за унцию, полагают эксперты. Инфляция за месяц составит 0,3%. Курс евро к доллару, по оценкам, сползет на 1 цент - до 1,23 доллара. Рубль ослабеет к доллару на 60 копеек - до 56,82 рубля, а к евро укрепится на 7 копеек - до 69,86 рубля, считают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

Ключевой темой февраля на российском рынке будет обсуждение новых американских санкций, отмечает Валерий Вайсберг из ИК "Регион". Доклады об "олигархах" и целесообразности запрета на инвестиции в госдолг России станут отправной точкой в развитии системы ограничительных мер, кодифицированной в США в августе прошлого года, указывает он.

"Я полагаю, что одновременно с докладами министерства финансов, в американском парламенте появятся аналогичные документы, подготовленные независимым от правительства группами, что создаст благодатную почву для дебатов. При этом конкретные решения относительно "олигархов" и российского долга вряд ли будут приняты немедленно. Такое течение событий угрожает ростом волатильности, но учитывая царящий в мире оптимизм, давление на рубль может оказаться не столь сильным", - комментирует эксперт.

Мировые рынки, по мнению Евгения Локтюхова из Промсвязьбанка PSBR, выглядят перегретыми, и февраль аналитику представляется вполне естественным временем для коррекции, учитывая дефицит ожидаемых новостных триггеров по мере завершения сезона отчетности и длинных выходных в Азии, связанных с наступлением Нового года по лунному календарю (15 февраля). "Впрочем, состояние мировой экономики по-прежнему благоприятно, ожидания по корпоративных прибылям остаются позитивными, а значит, говорить пока приходиться именно о коррекции", - добавляет он.

Что касается внешних факторов, способных повлиять на отношение к рисковым активам, то февраль может привнести коррекционное настроение на нефтяной рынок в силу ослабления сезонного фактора, считает Денис Давыдов из Нордеа банка.

Ключевым событием февраля станет заседание Банка России по вопросам денежно-кредитной политики, которое пройдет 9 февраля, однако вряд ли оно принесет инвесторам дополнительный драйвер для движения котировок, отмечает Валентина Савенкова из "Велес Академии".

ДВИЖЕНИЕ ИНДЕКСОВ

Российский рынок акций смотрится готовым к коррекции, считает Локтюхов из Промсвязьбанка. Вместе с тем позитивные ожидания по экономике и отсутствие явных страновых рисков в условиях долгосрочной привлекательности ключевых "голубых фишек", позволяет аналитику оценивать ее потенциал как умеренный. "Мы не ждем жестких антироссийских санкций и прогнозируем, что индекс Мосбиржи сможет завершить февраль в районе 2240-2280 пунктов", - говорит он.

Как отмечает Савенкова из "Велес Академии", техническая картина говорит как минимум о нисходящей коррекцией, базовой целью которой является уровень в 2230 пунктов. Следующий сильный уровень поддержки находится на 2160, однако движение к нему при сохранении нейтрального внешнего фона – под большим вопросом, и более вероятным представляется временная консолидация в диапазоне 2200-2250 пунктов с неоднократными попытками повторного тестирования исторического максимума 2307 пунктов, считает эксперт.

"На фоне достаточно стабильного курса доллара к рублю динамика индекса РТС практически точно повторяет динамику индекса Мосбиржи. Техническая картина та же – локальная коррекция после роста последних двух месяцев, первая коррекционная цель – уровень 1250, далее – в зависимости от внешнего фона: повторный тест максимума января 1313 (более вероятный сценарий), либо продолжение снижения к уровню 1160 (менее вероятный сценарий). Вероятность сценария оценивается исходя из предпосылки стабильности курса доллара к рублю", - говорит она.

Виктор Веселов из банка "Глобэкс" считает, что в феврале рынок может частично скорректироваться вниз из-за введения новых санкций против экономики России.

"По нашему мнению, инвесторы понимают, что санкции могут действовать вечно, как поправка Джексона – Вэника, которая работала 40 лет, и затем была трансформирована в закон Магнитского. Поэтому сильного снижения от российского рынка может не последовать", - в то же время отмечает он.

В качестве базового прогноза Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс" предполагает, что рынок в феврале будет преимущественно корректироваться: ожидаемый диапазон по индексу Мосбиржи - 2200- 2300 пунктов. Поводом являются технические факторы, внешний фон, поясняет он.

Впрочем, Вайсберг из ИК "Регион" полагает, что российские акции в условиях дорогой нефти и относительно дешевого рубля имеют шансы возобновить рост, приостановившийся в январе из-за промежуточной фиксации прибыли.

Индекс Мосбиржи стабилизируется в области 2300 пунктов, и в перспективе месяца, если внешняя конъюнктура останется схожей с текущей, он имеет шансы на проход к диапазону 2350-2385 пунктов, считает Анна Бодрова из "Альпари". Индекс РТС проведет месяц в границах 1270-1330 пунктов, прогнозирует она. "Российский рынок выглядит чрезвычайно перегретым, но без внешнего сигнала и повода к коррекции не будет", - уверена аналитик.

РУБЛЬ СКОРРЕКТИРУЕТСЯ ВНИЗ К ДОЛЛАРУ

Определенное восстановление в феврале продемонстрирует доллар на форексе, что приостановит рост оптимизма высокодоходных активов, считает Давыдов из Нордеа банка.

"Ключевым событием для рубля также станет заседание Банка России, по итогам которого не стоит исключать шага по смягчению ДКП, что также надавит на рубль", - добавил он.

Снижение стоимости нефти может привести к росту доллара до 58 рублей, полагает Даниил Егоров из Dukascopy Bank.

"Дополнительное давление на российский рубль может оказать и введение ограничений на покупку российских ОФЗ, что чревато падением спроса на валюту в размере 14 миллиардов долларов. Ежегодно", - оценил он.

Первая цель роста доллара расположена на уровне 56,75 рубля, следующая – около 58,1 рубля, оценила Валентина Савенкова из учебного центра "Велес Академия".

Сигналом перелома тенденции, с боковой на растущую, станет пробой уровня 59,5 рубля за доллар, добавила она.

Впрочем, поводов для глубокой коррекции в феврале возникнуть не должно, считает Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

ИНТЕРЕСНЫЕ ИДЕИ

В секторальном разрезе Локтюхов из Промсвязьбанка рекомендует искать идеи для покупок с горизонтом до одного месяца во внутренних секторах, в первую очередь в финансовом, а также в отстающих от рынка электроэнергетике и транспорте.

Из "фишек", которые могут порадовать в феврале, он выделяет акции Сбербанка SBER, способного продолжить обновлять максимумы ввиду перспектив публикации сильной финотчетности по МСФО (28 февраля) по итогам 2017 года, а также заметного фундаментального потенциала роста.

Аналитик рассчитывает, что бумаги Сбербанка смогут показывать динамику лучше рынка до дивидендного сезона. "Акции ВТБ способны вслед за Сбербанком начать пользоваться спросом, так как банк недооценен, а улучшение бизнес-метрик прошлого года недоучитывается в котировках. Надеемся увидеть рост к уровням 5,7-6 копеек за акцию к весне", - говорит эксперт.

Локтюхов также считает неоправданно низким курс акций "Аэрофлота" AFLT, учитывая перспективы двузначного роста авиаперевозок в стране, связанных как с чемпионатом мира по футболу, так и состоянием экономики, а также неплохую дивидендную доходность.

"А вот акции сырьевых компаний могут смотреться в феврале послабее. В этих сегментах, учитывая наш консервативный взгляд на мировые рынки и нефть в частности, а также на рубль, имеющий все шансы остаться крепким ввиду сезонной силы платежного баланса и спроса на активы развивающихся стран, логичнее искать идеи для краткосрочных покупок не ранее, как минимум, конца месяца", - добавляет аналитик.

Савенкова из "Велес Академии" напоминает, что держателям акций "Уралкалия" и "Дикси" стоит обратить внимание, что в феврале истекает срок подачи требований о выкупе акций: 1 и 8 февраля соответственно, а 12 февраля будут обнародованы итоги квартальной ребалансировки индекса Мосбиржи, что может оказать влияние на акции, включенные или исключенные из индекса.

Андрей Верников из ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" считает, что большинство акций в феврале будут снижаться, но акции сектора телекомов и энергетики будут показывать динамику "лучше рынка" и даже расти. В частности стоит обратить внимание на акции ОГК-2 и покупать их вблизи поддержки 0,5 рубля, добавляет источник.

Лучше рынка, на взгляд Ващенко из ИК "Фридом Финанс", будут акции нефтегазового и финансового сектора, так как им благоприятствует крепкий рубль и дорогая нефть. "Цена нефти в феврале, по моему мнению, будет в диапазоне 65-70 долларов", - добавляет он.

Аутсайдерами могут стать акции энергетики, телекомов, ритейла, полагает он. "Инвесторы настороженно воспринимают отчетность ритейлеров из-за низкой рентабельности и неопределенности относительно дивидендов. Котировки "Магнита" MGNT рухнули, акции "Диски" ждет делистинг", - отмечает аналитик.