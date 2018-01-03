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Рубль не меняется к доллару и слегка снижается к евро в отсутствие сигналов


Рынки / Валюта

МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Рубль днем стабилизировался к доллару и слегка снижался к евро в отсутствие значимых сигналов, говорят трейдеры.

Попытки рынка нефти закрепиться на уровне 69 долларов за баррель и нейтрально-позитивные заявления главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной оказывают поддержку рублю, отмечают эксперты.

Курс доллара к рублю расчетами "завтра" на 14.10 мск повышался на 3 копейки - до 56,24 рубля, курс евро рос на 11 копеек, до 69,91 рубля.

РУБЛЬ В ОЖИДАНИИ СИГНАЛОВ

Курс рубля к доллару стабилизировался и немного снижался к евро днем в четверг в отсутствие сильных сигналов.

Рынок нефти стабилизируется выше уровня 69 долларов за баррель марки Brent.

Поддержка приходит от новостей относительно сделки по сокращению добычи. Уровень исполнения сделки ОПЕК+ оценивается в 138% в январе против 137% в декабре 2017 года, пишет агентство Рейтер.

Нейтральное влияние на рубль оказывают комментарии главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о том, что Банк России видит пространство для смягчения денежно-кредитной политики на ближайшем заседании совета директоров 9 февраля, но не исключает и паузы в снижении ключевой ставки.

Поддержку рублю принесли ее слова о том, что риски ослабления валюты РФ из-за внешних факторов, в первую очередь снижения нефтяных цен, сейчас ослабли.

В итоге доллар днем почти не менялся к рублю, а евро рос на 0,2%. Рублевая цена "черного золота" остается ниже уровня 3,9 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ

Принимая во внимание продолжающееся падение инфляции, укрепление рубля и вялую макроэкономическую динамику в конце 2017 года, вероятность февральского снижения ставки ЦБ на 25 базисных пунктов можно оценить как довольно высокую, считает Том Левинсон из компании "Сбербанк SBER КИБ".

"Пока же курс рубля достаточно сбалансирован: если не будет каких-либо глобальных потрясений, пара USD/RUB, вероятно, удержится вблизи отметки 56,2", - оценил он.

В целом внешний и внутренний фон выглядят нейтрально для рубля, поэтому сегодня ожидается сохранения прежнего диапазона 56,15-56,5 для пары доллар-рубль, считает Дмитрий Полевой из ING Bank.

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