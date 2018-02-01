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Нефть дорожает после повышения Goldman Sachs прогноза по цене


Commodities / Рынки

МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Стоимость нефти растет в четверг днем после того, как американский банк Goldman Sachs существенно повысил прогноз по цене на "черное золото" марки Brent, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.20 мск стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,75% - до 69,41 доллара за баррель, цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,71% - до 65,19 доллара за баррель.

Аналитики Goldman Sachs Group Inc. в четверг сообщили в своем отчете, что они ожидают роста цены на нефть Brent до 75 долларов за баррель в течение трех месяцев, в то время как ранее прогноз составлял 62 доллара за баррель. Полугодовой прогноз повышен до 82,5 доллара за баррель с показателя предыдущего прогноза в 75 долларов за баррель

Вместе с тем, давление на цены оказывают данные отчета Минэнерго США о среднесуточной добыче нефти в стране за ноябрь. По данным ведомства, добыча "черного золота" в США в ноябре выросла на 13,1% в годовом выражении - до 10,038 миллиона баррелей в сутки, приблизившись к максимальному значению с 1970 года, отмечает агентство Рейтер. Рост в месячном выражении зафиксирован на уровне в 4%.

Кроме того, инвесторы реагируют на сообщение о росте запасов нефти в США. По данным Минэнерго страны, коммерческие запасы "черного золота" в США выросли на 6,8 миллиона баррелей, или на 1,6%, до 418,4 миллиона баррелей, тогда как аналитики ожидали увеличения показателя лишь на 0,03%, или на 126 тысяч баррелей.

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