Рынок акций РФ растет вслед за компаниями нефтегазового сектора и металлургами

МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Рынок акций РФ растет вечером в четверг на поддержке акциями компаний нефтегазового сектора и металлургов, следует из данных Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 17.54 мск рос на 0,4%, до 2299,07 пункта, индекс РТС - на 0,41%, до 1287,56 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 4 копейки, до 56,24 рубля, курс евро - на 20 копеек , до 70 рублей, следует из данных биржи.

Апрельский фьючерс марки Brent растет на 1,07%, до 69,63 доллара за баррель.

GDR X5 Retail Group

С 1 февраля начались торги глобальными депозитарными расписками (GDR, ГДР) X5 Retail Group на Московской бирже, которая управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель".

Котировки ГДР X5 Retail Group, колеблются в первый день торгов на Московской бирже в диапазоне 2106-2225,5 рубля. К текущему моменту объем торгов превышал 342 миллиона рублей при количестве сделок 1466.

ЛИДЕРЫ РОСТА

Бумаги нефтегазового сектора растут на фоне значительного укрепления цен на нефть по марке Brent. Акции "Газпрома" GAZP поднимаются на 1,26%, "Газпром нефти" – на 0,57%, "Лукойла" LKOH - на 0,56%, "Роснефти" ROSN– на 0,52%, "Транснефти" – на 0,75% и акции "Новатэка" NVTK– 0,62%.

Также растут бумаги "Татнефти" TATN(префы – на 0,68%, обыкновенные акции - на 1,02%), бумаги "Сургутнефтегаза" SNGS(префы – на 0,15%, обыкновенные акции - на 1,01%) и префы "Башнефти" BANE– на 1,42%, при этом обыкновенные акции компании снижаются на 0,18%.

Кроме того, значительный рост показывают и акции горнодобывающего и металлургического секторов. Растут бумаги "Мечела" MTLR(префы – на 2,14%, обыкновенные акции – на 1,2%), акции "Русала" – на 1,7%, "Распадской – на 0,89%, бумаги ММК растут на 0,37%, НЛМК – на 1,82%, а также акции "Северстали" CHMF– на 1,88% и ЧТПЗ – на 1,45%.

Также среди лидеров роста - акции "Энел Россия" (3,88%), ИСКЧ (1,89%) и акции Московской биржи (1,49%).

…И СНИЖЕНИЯ

Однако в лидерах снижения в четверг бумаги банковского сектора.

Главный локомотив российского фондового рынка – акции Сбербанка SBER в четверг установили новый рекорд на отметке 270 рублей, но, похоже, это был финальный аккорд, отмечает Василий Олейник из "Финама". Спустя пару часов, акции Сбербанка опустились на отрицательную территорию, добавляет он.

К текущему моменту префы Сбербанка снижаются на 1,28%, обыкновенные акции - на 0,7%, бумаги банка "Возрождение" также дешевеют (префы падают на 2,06%, обыкновенные акции – на 0,91%).

Среди лидеров снижения акции НМТП (-2%), "Дикси" (-1,61%), ОГК-2 (-1,61%), "Магнита" MGNT(-1,5%), АФК "Система" AFKS(-1,32%), НЛМК (-1,08%), обыкновенные акции "Ростелекома" RTKM(0,82%), акции Московской биржи (-0,8%) и акции ПИКа (-0,72%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индексу Мосбиржи, который торгуется у отметки 2307 пунктов, в краткосрочной перспективе необходимо отстоять круглый уровень 2300 пунктов, чтобы снизить риск нового отката, считает Игорь Ковалев из ГК "ИнстаФорекс".

Все секторы российского фондового рынка, кроме банковского, сегодня показывают единую растущую динамику, но ближе к закрытию стоит ждать ухудшения ситуации, считает Олейник из "Финама".