ОБЗОР: Рост российской экономики в 1,5% по итогам 2017 года не удивил аналитиков

МОСКВА, 1 фев /ПРАЙМ/. Рост ВВП России по итогам 2017 года в 1,5% был ожидаемым, в первом квартале текущего года он может ускориться, однако в целом потенциал экономики ограничен, считают эксперты рынка.

Росстат в четверг опубликовал предварительную оценку роста ВВП РФ по итогам 2017 года в 1,5%, что существенно хуже официального прогноза Минэкономразвития в 2,1%.

"Сам по себе рост менее 2% не сюрприз – но, все-таки, и мы, и рынок ожидали немного более высокого роста. Наш прогноз был 1,8%", - сказал главный экономист по России и СНГ "Ренессанс капитала" Олег Кузьмин.

В начале января Минэкономразвития сообщало, что месячные и квартальные данные Росстата указывают на темп роста ВВП РФ по итогам 2017 года на уровне 1,4-1,8%. При этом в министерстве отмечали, что после ретроспективного пересмотра данных показатель может оказаться выше.

"Сегодня Росстатом опубликована всего лишь первая оценка темпов роста ВВП. С течением времени и уточнением всех собранных данных на протяжении следующих двух лет оценки могут измениться. Изменения обычно имеют порядок нескольких десятых долей процентного пункта, поэтому итоговые 2% все еще не исключены", - допускает Дмитрий Куликов из АКРА. По оценке агентства, реальные темпы роста все же очень близки к первой оценке в 1,5%.

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

Лидерами роста в 2017 году стали транспорт, связь, деятельность в области культуры, спорта и развлечений (которые за год прибавили на 3,6-5%). Оптовая и розничная торговля выросли на 3,1%, добыча полезных ископаемых - на 1,4%, обработка - на 0,4%, сельское хозяйство - на 1,2%. В отрицательную зону ушли строительство (спад на 0,2%), услуги образования и здравоохранения (минус 0,1% и 0,2% соответственно).

"Мы видим, что если динамика потребительского спроса в целом оправдала ожидания, то рост инвестиций оказался более слабым", - считает Кузьмин. Его слова подтверждает статистика. Оборот ритейла в России в прошлом году продемонстрировал рост на 1,2% после двух лет спада.

Данных по инвестициям за четвертый квартал 2017 года пока нет. Рост инвестиций в РФ резко замедлился в третьем квартале до 4,2% (во втором квартале рост составил 6,3%, в первом – 2,3%). В Минэкономразвития отмечали, что в четвертом квартале они будут близки к показателям третьего.

Помимо инвестиций, существенный урон по росту ВВП нанесло промышленное производство, которое по итогам 2017 года выросло на 1% вместо ожидавшихся властями 2%. Причинами скромного роста промышленности стали сделка ОПЕК+, из-за которой Россия не нарастила добычу и вслед за ней переработку нефти, а также теплая погода, что отразилось на добыче газа, на производстве тепла и электроэнергии.

ПОТЕНЦИАЛ РОСТА

Текущий прогноз Минэкономразвития предполагает ускорение роста ВВП в 2018 году до 2,1%, в 2019 году - до 2,2%, в 2020 году — до 2,3%.

"В этом году мы ждем роста на уровне 2%. Мы ожидаем более хороших результатов первого квартала после некоторого замедления экономической активности в конце прошлого года", - согласен Кузьмин.

В свою очередь, Куликов из АКРА полагает, что потенциальный рост экономики России в среднесрочном периоде близок к 1,5%. "Более высокие темпы теоретически достижимы в результате расширения торговли с быстрорастущими регионами мира, при реализации долгосрочных мер государственной политики, создающих стимулы к более эффективному труду", - пояснил он.

"Переходный восстановительный период экстенсивного роста после 1990-х годов подошел к концу. Гораздо более важную роль теперь будут играть, как и в развитых странах, производительность, образование, информация, инфраструктура, налоговые и внешнеторговые регулятивные стимулы", - заключил Куликов.