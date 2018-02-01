Доллар дешевеет третий день подряд, несмотря на риторику ФРС США

МОСКВА, 1 фев /ПРАЙМ/. Курс доллара снижается к евро, индекс доллара также уменьшается на торгах в четверг, несмотря на настрой американского регулятора на повышение ставки в текущем году, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.28 мск курс евро к доллару рос до 1,2489 доллара за евро против 1,2413 доллара на предыдущих торгах. Курс доллара к иене поднимался до 109,46 иены за доллар со 109,19 иены на предыдущем закрытии; индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,43% - до 88,75 пункта.

По итогам завершившегося в среду двухдневного заседания Федрезерв ожидаемо принял решение сохранить базовую ставку на уровне 1,25-1,5% годовых. При этом регулятор отметил, что инфляция в США начала ускоряться в 2018 году и вскоре может стабилизироваться вблизи целевого уровня в 2%.

Инвесторы оценили эти комментарии ФРС как намерение начать поднимать ставку уже в марте, пишет агентство MarketWatch. Однако повышение ставки уже было отыграно на валютных рынках, поэтому даже "ястребиные" комментарии не стимулировали рост американской валюты.

Характеристики темпов инфляции от регулятора были встречены скорее "как сигналы того, что регулятор решил увеличить количество повышений с трех до четырех в 2018 году, что, возможно, будет отражено на графике dot plot (прогнозе динамики ставки) по итогам заседания в марте", - приводит агентство мнение стратега по валютным рынкам RBC Эльзы Лигнос (Elsa Lignos).